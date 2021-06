L’Ajuntament impulsa una campanya per fomentar l’ús del valencià en la primera infància

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València acompanyarà a les famílies en els primers passos de la criança amb una campanya del Gabinet de Normalització Lingüística (GNL) per fomentar l’ús del valencià en la primera infància. “Volem animar a les famílies a transmetre la llengua posant el focus en els beneficis del multilingüisme”, ha explicat la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario.

“Es tracta d’un projecte que ha funcionat amb molts bons resultats en altres territoris amb llengua pròpia, com ara Galícia o Gales”, ha destacat la regidora, per a qui una de les claus és l’oferta “d’espais de trobada entre famílies per compartir una criança conscient i respectuosa i fomentant valors com el de la diversitat”.

La campanya adreçada a la primera infància s’anomena ‘Creixent al caliu’ i es llançarà a final d’any amb l’objectiu de generar espais de trobada i aprenentatge compartits al voltant de la criança. Per això, el GNL posarà a disposició d’escoletes, famílies i públic en general un recull de recursos atractius, engrescadors i capdavanters per a acompanyar les famílies que esperen un infant o en tenen un de 0 a 3 anys.

Alhora, busca conscienciar les famílies del benefici cognitiu que suposa l’exposició a diverses llengües dels infants en edat primerenca, cosa que referma la importància de la transmissió lingüística del valencià a més de les altres llengües presents en les famílies. “La diversitat familiar, la criança conscient i respectuosa, i el foment de la lectura i de les habilitats lingüístiques són alguns dels valors transversals d’esta campanya”, ha afirmat Notario.

En una primera fase, ‘Creixent al caliu’ oferirà tot un seguit de materials per a recuperar i promocionar la música infantil tradicional, així com els jocs de falda, contes i rondalles, rimes i altres continguts relacionats amb la primera infància. A més, s’oferiran tallers sobre temes relacionats amb la criança per a famílies novençanes per tal d’aprendre compartint sabers i intercanviant experiències.