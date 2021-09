L’Ajuntament impulsa una jornada de treball amb representants de la Xarxa de Ciutats Interculturals a Orriols

Connect on Linked in

Maite Ibáñez es reuneix amb representants de la RECI i presenta ‘Diversitours’

L’Ajuntament ha impulsat hui una trobada de treball amb representants de la RECI (Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals) a l’IES (Institut d’Educació Secundària) Orriols, adherit a la iniciativa municipal “Apuja el To contra el Racisme’. La regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, ha participat en esta jornada amb els experts en relacions interculturals. Seguidament, l’edil ha anunciat la posada en marxa, a partir del pròxim mes d’octubre, d’un projecte per promocionar la convivència intercultural a Orriols. Concretament, s’impulsaràn passejades per este barri que seran conduïdes per veïnes i veïns prèviament formats per transmetre a les persones assistents la història de la seua comunitat, amb llocs i comerços referents, i amb diversitat de manifestacions socials, econòmiques i culturals.

Primerament, l’edil de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, ha visitat este matí, acompanyada de tècnics de la RECI, l’esmentat institut i el Centre Educatiu Marni, “que també col·labora amb la proposta municipal que vetla per evitar el racisme amb propostes educatives”. Durant estes dues visites i posterior jornada de treball, l’edil ha compartit experiències amb l’expert del Consell d’Europa en el programa “Ciutats Interculturals” i director de la RECI, Daniel Torres; i amb la tècnica de la Xarxa i experta en Relacions Internacionals i Migracions, Marta Pérez.

En esta trobada, Maite Ibáñez ha ressaltat “la importància de treballar en xarxa, conjuntament les administracions públiques, els centres educatius i les entitats socials, per a millorar la convivència intercultural i la integració”; i ha destacat que “a l’Ajuntament de València treballa per a fomentar el valor de la tolerància, garantir la igualtat de totes les persones i respectar la diversitat”. “L’educació és la millor eina per a previndre la xenofòbia i la intolerància”, ha afirmat.

L’edil ha recordat que el programa municipal ‘Apuja el To contra el Racisme’, impulsat per l’àrea de convivència intercultural de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració, està format per 33 centres educatius públics i concertats de la ciutat de València, així com per cinc entitats d’iniciativa social (Moviment per la Pau, Moviment contra la Intolerància, València Acull, l’associació La Casa Gran i Jarit).

“Este programa consisteix a dur a terme accions socioeducatives per a previndre el racisme i la xenofòbia, mitjançant el foment de valors cívics de convivència, tolerància i igualtat, a través de xarrades, tallers de videocreació o el concurs de cartelleria amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial”, ha explicat.

‘Diversitours’

A continuació, la regidora ha presentat el projecte ‘Diversitours’ al costat de l’entitat València Acull, en el Centre Municipal de Joventut d’Orriols, que començarà a l’octubre. “Es tracta d’una iniciativa socioeducativa, un projecte pilot, per posar a prova la idoneïtat d’una iniciativa que ha rebut finançament del Consell d’Europa, liderada per l’Ajuntament de Bilbao i la participació de l’Ajuntament de València”. “Ho posarem en marxa d’una manera homogènia i paral·lel a les dues ciutats per extraure conclusions sobre la seua efectivitat”.

“En la realització d´este programa socioeducatiu, la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració compta amb la col·laboració de l’entitat València Acull, amb llarga trajectòria d’implantació al barri d’Orriols, amb projectes i serveis vinculats a la participació i la convivència intercultural, entre d’altres. També està implicada la Universitat de València, a través del grup de recerca MIDICO (Migració, Diversitat i Cohesió Social), per a la realització d’un estudi exploratori inicial i alguns elements de l’avaluació del projecte”, ha indicat Ibáñez, qui ha manifestat el seu desig perquè este projecte constituïsca una aportació a la millora de la cohesió social del barri d’Orriols a partir de la valoració de la seua diversitat cultural present i passada”. “‘Diversitours’ reforça el compromís de la ciutat de València amb els principis del Programa Ciutats Interculturals del Consell d’Europa”, ha declarat Maite Ibáñez.