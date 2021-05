L’Ajuntament incorpora 1,5 milions d’euros del romanent de tresoreria

Connect on Linked in

En el ple ordinari d’abril, l’Ajuntament de Meliana ha incorporat 1,5 milions d’euros del romanent de tresoreria als pressupostos del 2021. Bàsicament per a l’impuls de diversos projectes estratègics dins de la planificació de les inversions municipals.

Com recorda la tinenta d’Alcaldia i regidora d’Hisenda, Maria Pilar Asensio, “la liquidació dels pressupostos del 2020 va ser positiva amb un romanent de tresoreria important del qual es podien disposar de prop de 2,5 milions d’euros. Ara, fem una primera incorporació per als projectes que estan més avançats”. Així, les quantitats més importants es corresponen a l’adquisició de terrenys per a diferents dotacions o infraestructures, concretament 828.000 €.

D’altra banda, explica la responsable: “es modifiquen crèdits per a atendre la part municipal de diverses inversions subvencionades i, a més, hi ha algunes partides que se suplementen per a atendre pagaments del 2020 que s’han reconegut en el 2021.” Pel que fa a les subvencions, uns 100.000 € per a la part municipal de l’actuació de millora del polígon de la Closa, la construcció de nínxols al cementeri o l’actuació en el clavegueram del c/ Furs dins del pla d’inversions de la Diputació. També se suplementen les partides del Pactem Nord, de la neteja de la platja o de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives.

Asensio vol remarcar: “després que el Congrés ha relaxat les regles fiscals per als anys 2020 i 2021, que impedien als ajustaments incrementar la despesa, és el moment de fer ús del romanent i fer-ho en aquelles projectes que permeten avançar en la futura planificació municipal”. I es pot fer en aquelles conceptes que contempla la llei, bàsicament en l’execució d’inversions financerament sostenibles.

Així, respecte de la compra de terrenys, Josep Riera, alcalde i responsable d’Urbanisme, detalla: “després de l’adquisició d’un immoble per a la ubicació de l’àrea social, ara es vol adquirir un solar contigu per tal de dotar de més contingut el projecte i l’actuació i donar millor resposta a les necessitats municipals”. A més, es preveu continuar amb la compra de parcel·les de dotació educatiu per al futur centre nou, o l’última parcel·la que queda pendent d’adquirir en l’àmbit del poliesportiu. L’altra compra és per a complir amb el requisit de disponibilitat dels terrenys perquè la Conselleria d’Obres Públiques puga executar les obres del pas inferior per a vianants en la línia 3 del metro que connectarà els carrers València i sor Isabel de Villena, previstes per a enguany.

Finalment, l’alcalde destaca: “l’altra incorporació important de romanent, de 475.000 €, és per a inversions en vies públiques”. Ací, ja hi ha prevista l’actuació integral en l’avinguda de la Senyera, que inclourà les xarxes de sanejament i pluvials, voreres i paviment.