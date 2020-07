L’Ajuntament incorpora un canó elèctric “d’última generació” per al control de plagues a València

Connect on Linked in

Emiliano García destaca que el canó nebulitzador “és un dels primers utilitzats a Europa, és silenciós i no produix emissions contaminants”



La secció de plagues del Servici de Salut de l’Ajuntament de València ha incorporat, a través de l’empresa Lokímica, un canó nebulitzador de control remot per als tractaments preventius contra el mosquit tigre i les panderoles. Es tracta d’un dels primers canons utilitzats a Europa per al control de plagues. L’artefacte va muntat sobre un vehicle tot terreny i és cent per cent elèctric.



El regidor de Salut, Emiliano García, ha afirmat que l’aparell “millora els tractaments, que solen realitzar-se a la nit quan hi ha menys vianants. Al no produir sorolls no molesta als veïns i veïnes”. “A més és més sostenible, en reduir les emissions de CO₂ a l’atmosfera i el consum de combustible”, ha afegit.



Des de Lokímica expliquen que “el canó és adequat per al control de plagues urbanes, té un abast de fins a 40 metres de distància i funciona gràcies a una bateria de liti d’última generació que permet una llarga autonomia de treball. La seua efectivitat i potència iguala a la dels canons motoritzats d’última generació. A més, compta amb una aplicació específica que permet, a través del telèfon intel·ligent, la gestió dels controls per mitjà de wifi”.



La Regidoria de Salut del consistori valencià, a través del servici de control de plagues i l’empresa Lokímica, duen a terme diferents actuacions al llarg de l’any, apostant per “l’eficàcia i el respecte al medi ambient”.



D’esta manera, l’Ajuntament de València promou la sostenibilitat en un servici com el control de plagues. Una mesura que s’afegix també a altres com el reforç del servici d’atenció al ciutadà amb la incorporació de sis tècnics addicionals. Per al regidor de Salut “l’objectiu és apostar per mesures respectuoses amb el medi ambient i que milloren la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes”.