L’Ajuntament inicia els treballs per preservar l’Alqueria Coca al poble de la Torre

Notario ha destacat que el Pla d’Intervenció en Edificis Municipals amb Valor Patrimonial o Social ja supera els quatre milions d’inversió

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Lluïsa Notario, ha anunciat l’inici dels treballs de manteniment i preservació de l’Alqueria Coca. L’objectiu és pal·liar el deteriorament dels immobles que la conformen, que són de titularitat municipal, vetlant així per la seua preservació.

El conjunt de l’Alqueria Coca se situa entre els números 3 i 7 del Camí d’Alba, al poble de la Torre, i ara serà objecte de diverses intervencions, com ara la demolició de diversos elements (el cel ras, la coberta de teula –amb recuperació de les peces-, de la corretja de fusta i del barandat de rajola), el desmuntatge aïllat de biga de fusta, en armadura de coberta; l’apuntalament de forjats de cairats, la instal·lació de la xarxa de seguretat anticaigudes i una altra per evitar l’entrada de coloms i protegir els buits de menys de huit metres quadrats, la restauració de clivella en fàbrica de rajoles, el recrescut de mur per a revestir amb rajoles massisses , la reposició de ràfec en la coberta trencada o l’arranjament del mur tapial, amb reposicions i regeneracions on pertoque.

La durada estimada de les obres que ara mamprenen és d’un mes i el pressupost de la intervenció arriba als 31.867,58 euros, IVA inclòs.

“Encetem una obra més dins del Pla d’Intervencions en Edificis Municipals de Valor Patrimonial i Social que posàrem en marxa en juny de 2015, un projecte que ens està permetent mantindre i recuperar per a la ciutadania joies de l’arquitectura rural, edificis vinculats amb la història de l’horta, de la València industrial o lligats a la història i la identitat d’esta ciutat, com ara l’Alqueria del Moro, la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer, el xalet d’Aben Al-Abbar, la Casa de les Roques, la barraca Cotofio i una vintena d’edificis més”, ha destacat Notario, qui ha recordat que este pla ja supera els quatre milions d’euros d’inversió i que permet dotar als barris i pobles de la ciutat de nous equipaments.