L’Ajuntament instal·la 30 bancs violeta per a donar visibilitat a les dones referents de la igualtat

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha presentat hui la iniciativa Bancs per la Igualtat

L’Ajuntament de València instal·larà esta setmana un total de 30 bancs de color violeta per tots els districtes de la ciutat, en el marc de la campanya titulada Bancs per la Igualtat, amb l’objectiu de donar visibilitat a una sèrie de dones referents de la igualtat i el feminisme, ja siga per la seua labor professional, el seu compromís social, o la seua rellevància en la lluita pels drets de les dones. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha presentat este matí la iniciativa, la qual forma part del pla d’instal·lació de bancs que està duent a terme la Delegació d’Urbanisme. Cadascun dels 30 bancs porta retolat el nom d’una dona i presenta un codi QR amb informació sobre la seua vida i obra.

Este pla d’instal·lació de bancs preveu habilitar, fins a finals de 2021, un total de 270 nous bancs per tots els barris de la ciutat, dels quals ja s’han instal·lat més de 100. En este context, la iniciativa Bancs per la Igualtat ha reservat un total de 30 bancs per a esta acció de foment de la igualtat. Es tracta de 30 bancs pintats en color morat, i elaborats a base de plàstic reciclat i palla d’arròs, que són reciclables i que han suposat una inversió de 19.000 euros.

Tal com ha explicat Gómez, “l’objectiu és visibilitzar i donar a conéixer a la ciutadania a una sèrie de dones referents de la igualtat i el feminisme, per la seua labor professional, el seu compromís social, o la seua rellevància en la lluita pels drets de les dones”. De fet, la selecció dels noms inclosos en la iniciativa recull sobretot dones valencianes (són més de la meitat). “Volem donar a conéixer grans exemples de dones pioneres, que des d’ací, als nostres carrers, van superar importants barreres, i que en alguns casos van ser invisibilitzades”, ha explicat la vicealcaldessa. “Amb esta iniciativa volem donar un reconeixement a estes dones, a la seua labor i el seu compromís, que no han de caure en l’oblit, perquè continuen sent exemple i referent”, ha afegit.

Els bancs s’han distribuït per tots els districtes urbans, vies urbanes i pobles de València: S’ha optat per situar-los en carrers amplis, amb voreres d’amplària adequada, preferentment en espais públics oberts pròxims a jardins, i en itineraris per als vianants de trànsit habitual, amb integració paisatgística amb l’entorn per al gaudi de l’usuari i zones d’ombra. Almenys hi ha un banc per districte, i s’ha buscat que es localitzen pròxims a edificis municipals, centres de salut o centres educatius. A més, es dona el cas que hi ha carrers amb el mateix nom que alguna de les dones rellevants triades.

La presentació de la iniciativa ha tingut lloc al costat de l’IVAM, on s’ha instal·lat un banc retolat amb el nom de Carmen Alborch que als seus càrrecs acadèmics va sumar el seu treball com a regidora de l’Ajuntament de València. La vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha destacat que Alborch “va ser una autentica referent i una gran dona: jurista, política i assagista; va participar en l’Associació de Dons Universitàries i Assemblea de Dones de València, va ser degana de la Facultat de Dret i directora general de Cultura de la Generalitat Valenciana. I, a més, va ser una gran impulsora de diverses iniciatives culturals, com l’Institut d’Arts Escèniques Cinematografia i Música, i de l’IVAM, al costat del qual s’ha situat el banc que l’homenatja”, ha subratllat Gómez. “A més ha afegit la vicealcaldessa- va ser Ministra de Cultura i presidenta de la Comissió Mixta dels Drets de la Dona i d’Igualtat d’Oportunitats del Congrés dels Diputats”.

Sandra Gómez ha conclòs la presentació, explicant que la campanya de bancs permet “avançar en la millora de l’accessibilitat dels nostres carrers, facilitant la mobilitat de persones majors o amb alguna discapacitat, així com xiquets; i oferint espais de descans i socialització, fent així de València una ciutat cada vegada més saludable i inclusiva”.