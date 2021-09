València invertirà 158.000 euros en la renovació de l’enllumenat de diversos carrers i jardins en Camins al Grau

Connect on Linked in

Luisa Notario s’ha reunit amb representants veïnals del districte: “escoltem a la ciutadania i anem de la mà durant tot el procés per millorar els barris”

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, i representants veïnals del districte de Camins al Grau s’han reunit per analitzar el projecte final a partir de la proposta veïnal per a renovar l’enllumenat públic de diversos parcs infantils i carrers d’eixe districte. En la reunió hi ha hagut representants tant del veïnat proponent de la iniciativa en el procés participatiu Decidim VLC 20/21 com de l’Associació Veïnal Grau-Port. “Abans d’executar el projecte hem volgut compartir amb el veïnat el resultat final de tot el procés i ens satisfà l’acollida rebuda”, ha destacat Notario.

La intervenció presentada al veïnat preveu que pròximament es renovarà l’enllumenat públic de diversos parcs infantils, així com d’alguns carrers en el districte de Camins al Grau, tot iniciatives presentades i votades majoritàriament en els darrers pressupostos participatius. El pressupost de l’actuació ascendix a 109.979,67 euros IVA inclòs.

Entre els treballs als jardins de Camins al Grau hi ha el de Gas Lebon, on se substituiran 11 bàculs amb 19 lluminàries obsoletes, el que suposarà la retirada de tots els bàculs de carretera existents en eixe jardí, millorant així tant l’estètica com la il·luminació de l’espai; també es millorarà el tram del Gulliver al jardí del Túria, amb la substitució de 48 suports obsolets i de 23 lluminàries que passaran a ser del model Campanar xicoteta i de sistema LED i amb el pintat de 32 columnes; pel que fa a les intervencions a les places de Francesc Bosch Ariño, Santa Apolònia i el Parc de Fuencaliente, es contempla la substitució de més de 90 llums de vapor de sodi per altres tants elements retrofit de LED, la substitució també dels cristalls translúcids per altres de transparents i el repintat dels suports.

Les intervencions també arribaran al jardí dels carrers Sants Just i Pastor amb Serradora i el de Rodríguez de Cepeda, on se substituiran, respectivament, 12 i 9 suports obsolets. Alhora, al carrer d’Eivissa es reposarà el cable furtat, a l’igual que al carrer Bello.

“Anem de la mà amb els veïns i veïnes de la ciutat en la transformació de l’enllumenat públic de València”, ha destacat Notario, qui ha volgut posar en valor que “hem passat de ser una de les ciutats amb més contaminació lumínica a convertir-nos en un referent en enllumenat eficient, una clara mostra és que els projectes de renovació de l’enllumenat estan sempre entre els més votats dels pressupostos participatius, el que demostra la importància que la ciutadania dona a tindre un enllumenat públic de qualitat i eficient que a més reduïx les emissions de diòxid de carboni, la factura energètica i la contaminació lumínica”. A més, ha explicat que “estes actuacions, que executarem en breu, ens permeten atendre les necessitats del veïnat, com en el cas de la millora en la il·luminació i l’estètica de diferents jardins, com a ara el de Gas Lebon, que a més havia patit actes de vandalisme en l’enllumenat”.

Notario també s’ha referit a la renovació de l’enllumenat públic al carrer de Guillem d’Anglesola (Aiora), on s’eliminaran tots els bàculs de carretera, i al carrer de Misser Mascó (Exposició), on se solucionarà el problema de foscor existent en la vorera i un tram de la calçada. Estes dos intervencions també sorgixen dels darrers pressupostos participatius.

En concret, al carrer de Misser Mascó s’instal·laran set fanals amb suports model Avinguda de 3,6 metres d’altura, amb fanal artístic model Ferran VII-LED, amb font lluminosa LED, amb driver programable i dotat amb proteccions contra sobretensions, temperatura de color de 2700 ºK i un rendiment lluminós mínim de 100 lum/w.

Pel que fa al carrer de Guillem d’Anglesola s’instal·laran 11 fanals, els suports dels quals seran columnes de polièster reforçat de fibra de vidre, de 6 metres d’altura en els vials, amb dos lluminàries per columna, una model Campanar Gran-LED apuntant cap a la calçada i una altra Campanar Xicoteta-LED apuntant cap a la vorera, totes dos amb font lluminosa de LED, amb driver programable i dotat amb proteccions contra sobretensions de 10 kV o superior, temperatura de color de 2700 ºK i amb un rendiment lluminós mínim de 110 lum/w.

“Continuem millorant l’eficiència energètica del nostre enllumenat públic, reduint les emissions i també abaixant la factura energètica de l’Ajuntament de València”, ha conclós Notario.