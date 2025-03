L’Ajuntament llança consells per a garantir la seguretat en els espectacles pirotècnics   

La guia de recomanacions es troba a l’accés de tota la ciutadania a través dels expositors del mobiliari urbà

Els consells s’han adaptat per a facilitar l’accessibilitat cognitiva de totes les persones

El regidor Juan Carlos Caballero explica que l’objectiu és “evitar accidents, facilitar la mobilitat, mantindre l’orde i protegir l’entorn i, així, gaudir de les Falles d’una manera segura i responsable”

L’Ajuntament de València ha publicat recomanacions “per a garantir la seguretat durant els espectacles pirotècnics de les pròximes festes falleres”. “Es tracta –tal com ha explicat el regidor de Bombers, Prevenció, Intervenció en emergències i Protecció Civil, Juan Carlos Caballero– d’una sèrie de consells per a evitar accidents, facilitar la mobilitat, mantindre l’orde i protegir l’entorn i, així, gaudir de les Falles d’una manera segura i responsable”.

“Volem minimitzar els riscos”, ha ressaltat el regidor, després de recordar que “les Falles són unes festes massives, que registren una gran afluència de persones en diferents activitats i, per descomptat, en els espectacles pirotècnics”. “I per la qual cosa és fonamental seguir unes certes pautes per a previndre accidents i problemes”, ha reiterat el regidor.

Estes recomanacions, a l’abast de tota la ciutadania en els expositors de mobiliari urbà, fins al dijous 20 de març, inclouen indicacions per a abans, durant i una vegada finalitzats estos cites pirotècniques. Així mateix, l’Ajuntament dona pautes per a reaccionar en cas d’emergència i per a aquelles persones que viuen o treballen prop del lloc en el qual es desenrotllen estos espectacles.

Juan Carlos Caballero ha detallat que l’Ajuntament, que compta amb un protocol de seguretat i emergència per a les Falles de 2025, aconsella l’ús de transport públic, i no estacionar ni encendre foc prop d’on se celebren les mascletaes o castells. També alerta perquè s’eviten les aglomeracions i es mantinga als xiquets i xiquetes de la mà.

Els missatges són clars i directes com “No encengues foc, fumes ni uses pirotècnia prop dels recintes pirotècnics” o “en dies de molt de sol, usa roba lleugera i cobrix el teu cap”, ha indicat el regidor, qui també ha incidit en la importància de seguir les recomanacions a seguir durant la celebració dels espectacles. “Estes fan menció a detalls com, per exemple, que en presenciar una mascletà o castell és preferible mantindre la boca lleugerament oberta per a evitar danys en les oïdes”.

“Finalment, però no menys important, l’Ajuntament recorda que la ciutadania ha d’eixir del lloc de forma ordenada, sense espentar, no entrar en les zones restringides encara que l’espectacle haja acabat i, davant qualsevol problema, ha d’avisar al 112”, ha afegit Caballero.

Per als qui viuen o treballen prop de les zones de foc, l’Ajuntament recomana, per exemple, tancar portes, finestres i persianes, arreplegar els tendals, no deixar roba o estris inflamables en balcons o terrasses.

Juan Carlos Caballero ha animat a la ciutadania perquè seguisca estos consells que, també han sigut redactats en un text de lectura fàcil per a facilitar la seua accessibilitat cognitiva a persones amb discapacitat intel·lectual o del desenrotllament o amb malaltia mental, així com als qui no saben llegir, són majors o no coneixen l’idioma.