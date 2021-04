L’Ajuntament mamprén la segona fase del pla per dotar d’il·luminació mediambientalment sostenible la devesa del saler

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València executarà en breu la segona fase del pla per dotar d’enllumenat mediambientalment sostenible la zona habitada de la Devesa del Saler. Es completa així la intervenció inicial realitzada en 2019. Si en aquell moment l’actuació se centrava en el tram des de la parada d’autobús al tallafoc de la Garrofera cap al nord, fins a la zona de Lahiver i les vivendes confrontants a esta zona, ara ho farà des de la parada d’autobús cap al sud, cobrint així tota la zona habitada de la Gola del Pujol. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha destacat que estes intervencions permetran il·luminar la zona amb una intrusió mínima per evitar efectes negatius en l’ecosistema i donar resposta alhora a les reivindicacions veïnals des que es va realitzar el projecte Ecolight i es va aprovar l’Ordenança de Protecció contra la Contaminació Lumínica del Parc Natural Devesa-Albufera.

La nova intervenció comportarà la instal·lació de 56 balises led tipus Fartet d’1,2 metres d’altura amb font lluminosa PC AMBAR, equipades amb dispositiu de telegestió i amb detecció de presència en el seu cas en aquelles columnes instal·lades a l’inici de cada corredor, per detectar així el pas de persones. A més, se substituiran les lluminàries existents per unes altres huit model NIX-Led, amb font lluminosa PC AMBAR i més sostenibles mediambientalment.

Una de les característiques específiques buscades en el disseny de la solució a la il·luminació d’esta zona de València és la utilització d’una mena de led que té com a principal característica que manca d’emissió de flux lluminós en l’espectre de llum per davall dels 450nm (espectre d’amplada de banda dels blaus), la qual cosa a l’efecte de l’ull humà sol implica que no té components blaus, el que comporta una tonalitat particularment ataronjada. El benefici s’observa en la biodiversitat de la zona, atés que els éssers vius veuen principalment en la banda dels blaus (que queda eliminada) i a penes veuen l’amplada de banda superior. Amb això s’aconseguix minimitzar els efectes de la intrusió i la seua contaminació lumínica d’una llum que és necessària per a l’ús del veïnat, però que no ha de perjudicar la biodiversitat.

Notario ha destacat que “és imprescindible conciliar el dret del veïnat que viu al parc natural de gaudir d’un servici públic com l’enllumenat amb l’obligació de protegir l’espai. Per això esta intervenció encaixa amb el projecte de ciutat pel que treballem en este govern: una ciutat sostenible, saludable i respectuosa amb el medi ambient, conscient del valor dels seus recursos naturals, de la seua horta, de les seues platges i el seu parc natural i de la necessitat de cuidar-los i protegir-los per als valencians i valencianes del present i també del futur”.

El termini previst per a l’execució de les obres és de 30 dies i el pressupost total ha sigut de 94.166,17 euros, IVA inclòs.