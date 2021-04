L’Ajuntament manté l’opció de Falles 2021 en Juliol

Són ja dos anys que València no té l’oportunitat de celebrar la seua festa més internacional Les Falles, dos anys d’incertesa i dos anys de pèrdues per a molts sectors que viuen plenament de la festa fallera

L’esperança de 2020 era la de tornar en 2021, tampoc va poder ser , almenys en la data en la qual estem acostumats, en MarçPerò i Juliol? I si les Falles foren part de la ja tradicional Fira de Juliol en la ciutat, este és sense dubte un dels escenaris que més força agafa, i en el qual tant l’Ajuntament de València com Junta Central Fallera més confienQue no seran unes Falles com les coneixem, això tot el món té més que assolit, però almenys serà l’oportunitat de tancar dos anys i tornar a començarCarles Galiana ha informat després de l’últim ple de Junta Central Fallera de València que a hores d’ara no hi ha pressa cap decisió, que serà el pròxim 4 de Maig quan tot l’equip mantinga una reunió amb Conselleria de Sanitat per valorar la situació i emetre les conclusionsLa cancel·lació de les festes de San Fermin a Pamplona, va ser un got d’aigua freda per als valencians pensant en la nostra festa, però el mateix alcalde Joan Ribó ha volgut d’alguna formar calmar els ànims afirmant que València no es troba en la mateixa situació i que unes Falles amb precaució, per zones i amb seguretat si serien possibles i a més en JuliolDe moment cal esperar primer l’evolució de la pandèmia, la vacunació i sobretot mantenir l’esperança, una esperança fallera que no deixa d’entonar el “Tornarem”