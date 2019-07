L’Ajuntament obri el carrer València a la circulació

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana ha finalitzat les obres de prolongació del carrer València fins al pas a nivell de l’estació del metro. S’hi han invertit uns 300.000 € corresponents al plan provincial d’obres del 2017 i fons propis municipals. L’obra ha estat executada per l’empresa Sogeser, Servicios Integrales, SL d’Alboraia.



L’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera, destaca: “la prolongació d’aquest carrer ja estava prevista en el planejament urbanístic de l’any 1955 i es va recollir en el Pla General d’Ordenació Urbana vigent del 1991. Tocava ja resoldre un altre dels temes urbanístics pendents”. L’actuació ha consistit en la prolongació del c/ València, que fins ara era un carrer sense eixida, per a connectar-lo per mitjà d’una rotonda muntable amb l’entorn del pas a nivell de l’estació del metro, on conflueixen també els carrers Doctor Ferrer i Jaume Roig.



Com detalla el responsable: “l’obra ha comportat un treball de diàleg i d’acord amb el veïnat per tal que les obres tingueren com menys afeccions millor en les cases afectades”. Així, els terrenys s’han adquirit per compravenda i l’Ajuntament ha reposat i ha refet les parts afectades de les edificacions, en coordinació amb els tècnics particulars. S’ha regenerat l’entorn urbà i s’ha millorat aquesta zona d’entrada al municipi, que és molt visible des del metro. El nou tram del carrer compta amb una vorera ampla amb arbres i il·luminació. També s’ha fet nova la placeta que allotja l’estàtua del bust de Juli Benlloch, artista il·lustre de Meliana en l’any del centenari de la seua mort, i s’ha millorat el conegut com a carreró de Martínez.



Finalment, Riera fa èmfasi en un fet molt important: “aquesta obra forma part d’un conjunt d’actuacions que tenen la finalitat de canviar el model de mobilitat pel municipi i pacificar el trànsit pel centre urbà”. Així s’obri un nou carrer a la circulació en direcció est que evita haver de passar necessàriament per la plaça Major i el seu entorn, un fet que, fins ara, era un gran problema perquè obligava a haver d’eixir després per dos carrers estrets com ara els carrers Forn Vell i Misericòrdia amb inconvenients i perills per als vianants. Ara es podran continuar les actuacions per tal de pacificar el trànsit pel carrer Lledoner, la plaça Major i els dits carrers, on els vianants, a curt termini, tindran la preferència. De fet ja és una zona amb velocitat reduïda a 20 km/h i ja s’ha col·locat senyalització per a limitar-hi l’accés al veïnat i vehicles de càrrega i descàrrega per al comerç local.