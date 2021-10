L’Ajuntament obri la nova zona de jocs inclusius i accessibles del Parc de Marxalenes

Connect on Linked in

El vicealcalde Sergi Campillo explica que el nou equipament “serà una referència a València”, perquè és un equipament dissenyat per a tots els xiquets i xiquetes

La Regidoria d’Ecologia Urbana, a través de l’Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins, ha posat en marxa la nova zona de jocs inclusius i accessibles del Parc de Marxalenes, una superfície de quasi 1.700 m² que atén la demanda històrica de les entitats que treballen amb xiquetes i xiquets amb diversitat funcional.

El Parc de Marxalenes ja compta amb la nova zona de jocs infantils accessibles i inclusius, una obra que, segons ha explicat el vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, “fa realitat una demanda històrica tant de centres que acullen alumnat amb necessitats educatives especials, com per COCEMFE, la Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Província de València».

L’actuació s’ha dut a terme en una zona gran del Parc de Marxalenes de 1.695 metres quadrats ubicada al costat de l’alqueria de Voro, al carrer de Sant Pancraç. A més a més se situa davant del col·legi Juan Comenius, que atén a un elevat alumnat amb diversitat funcional, i en els voltants del parc se situen fins a huit col·legis d’educació infantil i primària. L’obra ha consistit en la reformulació completa del parc infantil que ja existia, de tal manera que ara tots els jocs són inclusius i accessibles, «d’esta manera s’adapta per a tots els xiquets i xiquetes amb diferents capacitats».

“El que pretenem és que tots els xiquets i xiquetes, independentment de les seues capacitats, puguen jugar en el mateix espai, perquè hi ha zones que poden utilitzar persones fins i tot amb cadires de rodes, que poden pujar a eixes atraccions i agafar una gran rampa, però també és una zona oberta a qualsevol xic o xiqueta, és a dir, no és una zona exclusiva per a persones amb dificultat de moviment, sinó que és per a tots. I això és el més important, que és un parc inclusiu que serà una referència en tota la ciutat de València”, ha explicat Sergi Campillo.

El vicealcalde ha visitat este matí la nova zona de jocs infantils acompanyat del president de COCEMFE Comunitat Valenciana, Juan Mondéjar, de la Directiva i membres de l’AMPA de Comenius Centre Educatiu i de l’Associació de veïns i veïnes de Marxalenes. Campillo ha recordat que esta obra va ser una proposta ciutadana votada en els Pressupostos Participatius i que en el seu disseny “s’ha tingut una especial consideració amb el compliment de les Normes de Supressió de Barreres”. El vicealcalde ha agraït a les entitats “la seua proposta tan interessant, a més a més en el barri de Marxalenes on hi ha centres ocupacionals”.

El president de COCEMFE CV, Juan Mondéjar, ha valorat esta iniciativa com un exemple de bones pràctiques: “Els xiquets i xiquetes amb discapacitat tenen dret a ocupar els espais propis de la infància a través de la seua adaptació i relacionar-se de manera inclusiva amb altres xiquets i xiquetes. Per això és molt important que aquest tipus de projecte puga implantar-se també en altres districtes de la ciutat i que altres ciutats els prenguen com a referència per a crear espais més inclusius per a la infància”.

Un procés llarg

L’Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins, encarregat de la gestió del Parc de Marxalenes, va adjudicar les obres per concurs públic, amb un cost total de 149.449,6 euros, IVA inclòs. El treballs han suposat la incorporació de nous jocs infantils, tant de tipus inclusiu com d’ús universal i la redistribució de les zones de joc a més de la introducció d’un gran recorregut inclusiu que unifica i dota de coherència tota l’actuació.

No obstant això, cal ressenyar que l’obra s’ha rebut un any més tard del termini inicialment establert amb la contractista, tot i que estava pràcticament finalitzada. L’Ajuntament ha aconseguit finalment obrir la nova de jocs, però té un expedient obert amb l’empresa que va executar les obres per tal d’introduir les penalitzacions econòmiques que consideren els servicis jurídics pel retard acumulat. “Ens ha costat més del que pensàvem perquè l’empresa ha donat problemes per a la seua realització, però ja es pot disfrutar i a la vista està que és molt usat”, ha afegit el vicealcalde.

La creació d’este parc inclusiu dona resposta a la petició dels centres que acullen alumnat amb necessitats educatives especials, com per COCEMFE, una entitat declarada d’utilitat pública, que compta amb 42 associacions federades de discapacitat física i/o orgànica, representant a 8.448 persones en tota la província de València, enfocada a defendre i ampliar la igualtat de les persones amb discapacitat.