L’Ajuntament obri una nova seu de Serveis Socials per a millorar les condicions d’atenció al públic

Connect on Linked in

En les noves dependències, situades en l’avinguda Mestre Serrano 23, prestaran els seus serveis les treballadores socials

La Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Sueca ha obert una nova seu per a atendre en les millors condicions les necessitats bàsiques de la ciutadania que recorre a estos serveis. Les noves dependències, en les quals prestaran els seus serveis les treballadores socials, estan situades en l’avinguda Mestre Serrano, número 23, i acolliran únicament l’atenció al públic. La resta de serveis que presta Acció Social continuaran en la seu situada en la plaça del Convent.

“L’obertura d’estes noves instal·lacions per a l’atenció bàsica primària, era una vella reivindicació de les treballadores que, fins ara, prestaven els seus serveis en un espai reduït i sense intimitat, una cosa imprescindible quan es tracten este tipus de situacions tan delicades. Després de comprovar les condicions que tenien, ens vam posar a treballar per a buscar una nova ubicació que descongestionara la seu de la plaça del Convent, a fi d’oferir un millor servei en disposar les treballadores de major espai”, ha explicat la regidora d’Acció Social, Manoli Egea. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha expressat també la necessitat que este departament, i en concret esta atenció a persones en situació de vulnerabilitat, disposara d’un espai concorde a les seues necessitats “esta nova seu era una de les demandes que tenia el servei degut a la falta d’espai que es produïa en l’altre edifici, en el qual les treballadores no tenien intimitat per a tractar tots els casos que presentava la ciutadania. Per això, hem volgut dotar d’estes instal·lacions a la ciutat, així com a les treballadores perquè puguen realitzar les seues funcions en les millors condicions”.

En la nova seu, es realitzaran tots els tràmits relacionats amb qüestions com ara: les ajudes municipals d’emergència per necessitats bàsiques; la renda valenciana d’inclusió; servei de dependència; informes de bons socials, compensació educativa; servei d’ajuda a domicili; teleassistència; informes d’arrelament social per a persones immigrants; desnonaments; informes per a la realització de seguiments; o ajudes per discapacitats, per a persones majors o per pobresa energètica; entre altres.

La regidora d’Acció Social, Manoli Egea, ha assenyalat que “la resta de serveis que presta el Departament, continuaran oferint-se en la plaça del Convent, com fins ara, els treballadors i les treballadores dels quals han vist també millorada la seua situació en disposar ara de més espai després del trasllat de l’atenció al públic a la nova seu. Nosaltres, per la nostra part, continuem treballant per a, en un futur pròxim, poder unificar de nou tots els serveis en una nova seu, que ja estem buscant, i que complisca amb totes les necessitats del departament”.