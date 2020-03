L’Ajuntament ofereix a les comissions un lloc on emmagatzemar les falles

Connect on Linked in

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat tot el seu suport i col·laboració al col·lectiu faller de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes davant la situació sense precedents i inesperada a la qual els ha abocat la crisi del coronavirus. “A causa del caos que s’ha originat després de l’anunci de l’ajornament de les Falles, des de tot l’equip de govern, i regidors delegats, volem col·laborar el màxim possible amb totes les comissions que s’han vist tan perjudicades. Per això, hem habilitat un lloc on poder guardar els monuments fallers fins que arribe el moment de tornar a traure’ls als nostres carrers”. Eixe va ser el compromís de l’alcalde en les diferents reunions celebrades a la casa consistorial per a tractar l’ordre estatal i autonòmica de l’ajornament de les Falles en tota la Comunitat Valenciana.

Des de l’Ajuntament comprenen que la decisió d’ajornar les Falles correspon a un motiu de força major, com és la salut de tots i totes, i davant la situació creada, han volgut mostrar tot el seu suport als fallers i falleres. Les falles podran romandre tot el temps necessari en les naus habilitades a este efecte, de propietat municipal i situades enfront del recinte fester. “Entenem que és necessari trobar una solució, especialment per als artistes fallers, els quals poden trobar-se amb problemes per a tornar a albergar en els seus tallers les falles de 2020 si han de començar a treballar ja també en les de 2021”, ha explicat l’alcalde. A més de l’emmagatzematge de les falles, l’alcalde ha anunciat que realitzaran una assegurança de tot el material que es transporte a estes naus. “No és obligat guardar-les allí. Cada comissió, lliurement, decidirà el que més li convinga; tan sols volem fer este oferiment perquè sàpien que compten amb un lloc per a qui el necessite”, ha afirmat l’alcalde.