L’Ajuntament ofereix la possibilitat de sol·licitar cita prèvia per al DIAC i Servit de manera on line a través de la pàgina web municipal

A partir del pròxim dilluns, 8 de febrer, l’Ajuntament de Sueca oferirà a la ciutadania la possibilitat de sol·licitar cita prèvia per a la realització de tràmits administratius, tant en el DIAC (Departament d’Informació i Atenció al Ciutadà) com en el SERVIT (Servei Integral Tributari), d’una manera més còmoda i pràctica a través de la pàgina web municipal: www.sueca.es. “La crisi sanitària va provocar que l’atenció presencial en estos departaments haguera de complir unes mesures de control a través de la sol·licitud de cita prèvia que, fins al moment, únicament podia demanar-se via telefònica. Ara, qualsevol persona podrà triar més còmodament el dia i horari que més li convinga gràcies al nou programa informàtic instal·lat, al qual es pot accedir en l’apartat Destacats de la pàgina web de l’Ajuntament”, ha explicat la regidora responsable del DIAC, Carmen Pérez.



La persona usuària d’este servei accedirà al programa a través de la pàgina web i, en l’apartat de Destacats, trobarà un botó que li redirigirà a la Cita Prèvia. Una vegada allí, haurà d’emplenar una sèrie de caselles amb les seues dades personals, d’esta manera serà més fàcil la comunicació amb la persona si es produïra qualsevol modificació en la cita seleccionada. A més, l’usuari o usuària haurà d’especificar el departament al qual vol acudir i el tràmit que necessita realitzar. Una vegada s’ha assignat una cita, es generarà un document amb un codi QR que la persona haurà de presentar, en el seu telèfon mòbil o en paper, quan acudisca al DIAC o Servit.