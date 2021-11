L’Ajuntament ofereix un acte de reconeixement a tres policies locals per la seua jubilació

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca ha volgut celebrar un acte de reconeixement als tres membres del cos de la Policia Local que s’han jubilat recentment. La sala B del Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acollit esta emotiva celebració, en la qual han sigut presents els homenatjats junts als seus familiars; l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; i el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez; junt a una gran representació de la corporació municipal; així com un gran nombre també de companys i companyes de la Policia Local.

L’inspector, José Francisco Torres Ventura; l’oficial, Salvador Isidro Granell Ventura; i l’agent, Juan Grau Lledó; han rebut l’aplaudiment, reconeixement i sincer agraïment de tots els presents pels seus 40, 34 i 25 anys, respectivament, al servei del cos de la Policia Local de Sueca i de tota la ciutadania. “És un acte que desgraciadament s’ha hagut de demorar durant molts mesos per la pandèmia, però amb el qual l’Ajuntament ha volgut oferir este reconeixement més que merescut a tres policies que es jubilen, per la labor que han realitzat durant tots estos anys dedicant la seua vida, i situació familiar i laboral, a protegir i cuidar dels ciutadans i ciutadanes de Sueca. És el mínim que pot fer qualsevol corporació municipal”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat el seu agraïment també a cadascun d’ells per la seua labor durant tots estos anys “el més important de tot és que, quan es mire arrere, puguem sentir la satisfacció, com és el vostre cas, que tot el realitzat haja sigut buscant sempre el bé comú de la ciutadania a la qual li donem un servei. Com a alcalde, les meues felicitacions i els meus millors desitjos per a esta nova etapa que inicieu”.