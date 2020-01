L’Ajuntament ofereix un nou servei municipal a la ciutadania per a reclamar els danys pel temporal Gloria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Sueca posa a l’abast de tota la ciutadania que haja patit danys a causa del temporal Gloria, un nou servei municipal consistent a facilitar-los un informe tècnic complet de la situació adversa que hem patit perquè puguen documentar i justificar, davant qualsevol instància, els danys causats a fi de reclamar les corresponents indemnitzacions.



Este servei nou està a la disposició de qualsevol ciutadà i ciutadana de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes. L’informe és gratuït i es pot sol·licitar en la planta baixa de l’Ajuntament, en horari d’oficina de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. També es podrà descarregar a través de la pàgina web de l’Ajuntament www.sueca.es. “A l’inici d’esta legislatura, vam contractar amb una empresa especialitzada un servei de meteorologia específic per a la nostra ciutat i el seu terme municipal, a fi de disposar d’informació més concreta que ens facilitara la presa de decisions. Un dels serveis que inclou esta empresa és el de disposar d’un informe tècnic complet i homologat que es puga facilitar a la ciutadania a l’hora de reclamar els danys patits a conseqüència d’efectes meteorològics adversos. Tota aquella persona que ho necessite, pot sol·licitar-lo via presencial a l’Ajuntament o a través de la nostra web, per a presentar-lo a les seues respectives companyies d’assegurances”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.