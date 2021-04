L’Ajuntament ofereix un reconeixement a 10 gimnastes suecanes per la seua brillant participació en el recent Campionat d’Espanya

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esport, va oferir ahir a la vesprada al saló de plens un acte de reconeixement a deu joves gimnastes suecanes per la seua brillant participació en el Campionat d’Espanya Base de Conjunts 2020, celebrat recentment en el Centre Colonial d’Alfafar, després de veure’s suspés l’any passat a conseqüència de la situació generada per la pandèmia. Des del consistori, es va brindar també un reconeixement a la labor del Club de Gimnàstica Rítmica ACEUS, al qual pertanyen la gran majoria de les gimnastes, “per la seua excel·lent trajectòria, l’amor a este esport i la difusió dels valors que representa, com ara la disciplina, respecte, esforç, treball en equip, dedicació i il·lusió”, en paraules de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui va ser present en l’acte per a felicitar personalment les entrenadores, al grup de gimnastes homenatjades pels seus grans mèrits i a les seues famílies, “desitge que estos triomfs siguen els primers de moltíssims més, i des d’ací vos animem a continuar treballant amb la mateixa il·lusió”. A més de l’alcalde, van estar també presents la regidora d’Esport, Celia Beltrán, i els regidors de la Corporació, Carmen Pérez, Fernando Franco i Julián Sáez.

La regidora d’Esport, Celia Beltrán, va explicar en la seua intervenció “la pretensió d’oferir este homenatge a este grup de gimnastes pels triomfs obtinguts en el recent Campionat d’Espanya, entre ells una medalla d’or i una de plata. Pensem que no havíem de deixar passar l’oportunitat de fer-les este reconeixement per a mostrar-les la nostra felicitació i l’orgull que sentim per tot el que han aconseguit sent tan joves, la qual cosa demostra la gran projecció que tenen totes elles i el gran futur que els espera en este esport. També volem felicitar el Club ACEUS perquè, en tan poc de temps, han aconseguit grandíssims triomfs amb estes gimnastes”.

Les gimnastes homenatjades van ser: Roser Seguí Sánchez, medalla d’or i campiona d’Espanya equip benjamí; Aina López Martínez, medalla de plata i subcampiona d’Espanya equip aleví, l’única de les esportistes que pertany a un altre club, en este cas, al CEGA Almussafes; el grup de prebenjamines format per Estela Sakalauskaite, Zaira Sapiña Messeguer, Marta Hellín López, Núria Megía Merino i Paula Gimeno Medina, quarta posició i diploma nacional en el Campionat, a només 0,15 punts del podi; Noa Esplugues Sousa, cinquena posició i diploma nacional; Gyselle Serrano Souza, sisena posició i diploma nacional en categoria benjamí; i Mar Pons Ribera, setena posició. Totes elles, junt a les seues entrenadores, van rebre de mans de l’alcalde i la regidora d’Esport, un diploma personalitzat, una insígnia de l’Ajuntament, un ram de flors i un lot de regals.

Des del Club ACEUS, les seues entrenadores, les germanes Alba i Mar Giménez, van explicar que, “malgrat els retards i la incertesa sobre si se celebraria finalment el Campionat, els resultats han sigut molt bons i estem molt contentes i orgulloses de totes les nostres gimnastes, especialment en esta situació tan difícil que estem vivint. A estos campionats acudeixen moltes gimnastes de tota Espanya i significa molt estar en el més alt i, a més, portar el nom de la teua ciutat. Estem molt contentes per este acte, sobretot per les xiquetes, ja que per a elles significa molt este reconeixement a tot l’esforç i sacrificis que realitzen diàriament”.