L’ajuntament oferirà una alternativa lúdica-esportiva per a les famílies torrentinas amb el Campus d’estiu

A partir de la setmana vinent la web de la FDM i de l’ajuntament disposaran de les instruccions per a realitzar la inscripció

Del 6 de juliol al 31 de juliol, els xiquets i xiquetes podran gaudir de més de 22 modalitats en els diferents 9 Campus

Esport, tallers de manualitats, tennis o anglés són algunes de les activitats que s’han preparat als Campus de Torrent. El consistori, a través de la Fundació Esportiva Municipal en coordinació de l’àrea d’Educació, ha organitzat un programa lúdic-esportiu dirigit al públic infantil i juvenil amb edats compreses entre els 5 i 16 anys, amb la finalitat que gaudi del període estival.

Així, des del 6 de juliol fins al 31 de juliol, 420 xiquets i xiquetes podran gaudir de 9 Campus que sumaran un total de 22 modalitats i disciplines, dirigides per monitors especialitzats, que es desenvoluparan en 5 instal·lacions diferenciades, 4 d’elles esportives i un col·legi: en les instal·lacions municipals de Anabel Medina, la piscina Parc Vedat, pavelló El Vedat, o el CEIP El Vaig moldre; amb la novetat aquest any del campus de Parc Central.

Els Campus compliran amb totes les mesures higièniques i sanitàries per a protegir als i les participants, i es duran a terme protocols de neteja. A més, cada xiquet o xiqueta disposarà de material individual per al seu propi ús i estaran dividits en grups reduïts de 10 xiquets i xiquetes amb un monitor.

L’horari, de 8 a 14 h, s’ha ampliat aquest estiu, “sense alterar el preu i amb la finalitat de conciliar la vida laboral i la familiar”, ha destacat la regidora d’Esports, Susi Ferrer. El preu és de 128 € la inscripció mensual i 74,5 la quinzenal. Per part seua, els xiquets i xiquetes que siguen abonats de la FDM tindran un preu especial: 121 € el bo mensual 69,5 € el quinzenal. Les inscripcions es realitzaran online a partir de la setmana vinent en la web https://www.fdmtorrent.com/.

Els campus d’FDM 2020 es classifiquen en les següents edats:

1. Campus Anabel Medina, tennis, gimnàstica rítmica, taller de manualitats i voleibol.

2. Campus Anabel Medina, tennis, frontenis, english playing i taller mediambiental.

3. Campus Pavelló el Vedat, bàsquet, multideporte, english playing i taller de manualitats.

4. Campus Pavelló el Vedat gimnàstica rítmica, pilates infantil, taller de manualitats i ritmes infantils.

5. Campus Parc Aquàtic Vedat, natació, taller mediambiental i multideporte.

6. Campus Parc Central, futbol, natació, english playing i taller de manualitats.

7. Campus Parc Central, futbol, natació, tennis de taula, taller de manualitats i teatre.

8. Campus Parc Central, natació, atletisme, taller de manualitats i tennis de taula.

9. Campus CEIP el Vaig moldre, Multideporte, Balls llatins i taller de manualitats.