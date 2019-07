L’Ajuntament organitza classes de reforç escolar gratuïtes per al mes d’agost

Els xiquets i xiquetes de Carlet podran assistir per cinquena vegada a les classes de reforç escolar impartides durant el mes d’agost organitzades per l’Ajuntament de Carlet. Este programa és una iniciativa conjunta de les regidories de serveis socials i educació per a cobrir la demanda de les necessitats educatives dels escolars de la població, a més de servir per a ampliar l’ocupabilitat del programa “La Dipu et Beca”. De fet, les classes seran impartides per joves estudiants becades per este programa.



L’Ajuntament de Carlet ha obert la inscripció per poder apuntar-se a les classes de reforç escolar. Este programa va dirigit a xiquets i xiquetes empadronats a Carlet i escolaritzats des de 1r de primària fins a 2n de l’ESO. Les classes seran de l’1 al 31 d’agost, de les 11.00 h a les 13.30 h. Enguany la principal novetat és que les classes es faran a l’Espai Jove de la Fundació Caixa Carlet, que ha cedit esta instal·lació.



La inscripció està oberta fins al 31 de juliol de 2019 a l’edifici Lluís Vives, situat al carrer de Lluís Vives, núm. 28. Per inscriure els alumnes cal aportar la fitxa d’inscripció amb el DNI de pare, mare, tutor/a i fotocòpia del SIP de l’alumne/a.