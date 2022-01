L’Ajuntament organitza diumenge amb Per l’Horta un mercat de venda directa de taronges davant les Torres dels Serrans

Connect on Linked in

Alejandro Ramon destaca “l’oportunitat que suposarà este mercat per comprar producte de proximitat a un preu just”

L’Ajuntament de València i Per l’Horta organitzaran este diumenge davant les Torres dels Serrans un mercat extraordinari per a la venda directa de taronges per part dels llauradors i llauradores. El regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, ha destacat “l’oportunitat per comprar taronges i mandarines a preus justos, directament als seus productors”.

Serà este diumenge, 16 de gener, de 10 a 14 hores en la plaça de la Crida, l’esplanada per a vianants davant les Torres dels Serrans. Les persones que cultiven els cítrics els podran vendre directament a les i els consumidors. Alejandro Ramon ha explicat que “hi haurà l’opció d’adquirir diversos productes de temporada, amb les taronges i les mandarines com a productes estrela”.

La iniciativa pretén conscienciar la ciutadania de la necessitat d’uns preus justos per als productes agraris i compta amb el suport de sindicats de llauradors i llauradores, entitats agraristes i ecologistes i associacions de persones consumidores.

“En moltes ocasions el preu oferit al llaurador no és just i ni tan sols arriba a cobrir els costos de producció, per això posem a la seua disposició este espai per vendre sense intermediaris la seua producció i que la gent puga comprar a preus justos producte tan nostre, d’ací, de l’horta”, ha explicat el regidor, per a qui l’acte donarà visibilitat als llauradors i llauradores en plena campanya de la taronja i just quan han vist com els preus han caigut fins i tot per sota del preu de cost, amb les taronges navelines a tall d’exemple.

El mercat extraordinari de la taronja forma part de la campanya Preus Justos, a la qual s’ha adherit l’Ajuntament de València, que està impulsada per Per l’Horta, juntament amb una quinzena d’organitzacions agràries, agraristes, ecologistes i de consumidors. Es tracta de la segona edició, després d’un mercat extraordinari de la ceba i la creïlla, realitzat al juny amb un gran èxit de públic.