L’Ajuntament organitza fins a set disparades pirotècniques descentralitzades per a celebrar el Nou d’Octubre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Galiana ha destacat “el compromís municipal amb el sector pirotècnic multiplicant, de nou, les disparades per a esta celebració”

Vulcano, Alpujarreña, Mediterráneo, Zarzoso i Pirotècnia Valenciana firmaran les dos mascletades diürnes, les dos mascletades nocturnes i els tres castells amb què l’Ajuntament de València vol complementar el programa festiu amb motiu de la celebració del Nou d’Octubre. El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha explicat que seran disparades descentralitzades, com ja va ocórrer ara fa un mes durant el desenvolupament de diversos actes fallers.

“Tenim un compromís molt ferm amb el patrimoni cultural festiu de la nostra ciutat, en general, i amb el sector pirotècnic, en particular, com a element fonamental en totes les nostres celebracions”, ha afirmat Galiana. “Ho venim demostrant des del minut 1, però també durant la pandèmia, quan hem disparat el 100% dels espectacles pirotècnics que teníem planificats i pressupostats, i ara, quan hem multiplicat les disparades per ajudar el sector i alhora evitar grans aglomeracions en un punt únic de la ciutat”, ha afegit.

La programació pirotècnica amb motiu del Nou d’Octubre contempla quatre disparades demà a la nit, amb dos mascletades nocturnes i dos castells de jocs pirotècnics en quatre barris diferents de la ciutat. A més, hi haurà dos mascletades dissabte al migdia i un últim castell de focs artificials la nit del dia 9.

“Fem una crida a disfrutar d’estos espectacles des de la màxima responsabilitat individual i col·lectiva, amb l’assumpció de totes les mesures de seguretat vigents i evitant aglomeracions”, ha explicat Galiana. Precisament per este darrer motiu l’Ajuntament de València, com ja va ocórrer amb els actes festius de Falles, la Gran Fira i en ocasions anteriors, evitarà publicar els enclavaments exactes de les disparades.