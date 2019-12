L’Ajuntament patrocina la nova imatge del projecte Sueca Camina

Al voltant d’un centenar de persones, totes elles participants de la iniciativa Sueca Camina, s’han reunit en el Centre de Salut per a la presentació de la samarreta oficial que ha patrocinat l’Ajuntament de Sueca.



Sueca Camina és una iniciativa de la Conselleria i l’Hospital de la Ribera, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, i que promou la salut a través de l’activitat física. A més del Centre de Salut de Sueca, que compta amb més d’un centenar de participants, altres dues entitats municipals, com són el Centre integral de Persones Majors i el Centre Ocupacional, desenvolupen també esta activitat que compta amb una gran acceptació. En el cas del Centre de Salut, les caminades estan programades tots els dilluns i dijous, a les 10 hores.



“El nostre municipi és Ciutat Saludable i, com a tal, des de l’equip de govern donarem suport a qualsevol iniciativa que promoga la salut i ajude les persones a socialitzar-se. Esta activitat no sols té efectes molt beneficiosos per al nostre organisme, sinó que també millora el nostre estat d’ànim. Per això, animem a tota aquella persona que ho desitge que participe”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

A la presentació de la samarreta imatge oficial de Sueca Camina, que servirà de distintiu per a tots els participants, han acudit usuaris dels tres centres que realitzen esta activitat. Un dels seus promotors i organitzadors, José Ribera, infermer del Centre de Salut, ha agraït a l’Ajuntament la seua col·laboració amb el patrocini de les samarretes i ha animat a tots a participar en les rutes que han establit, adequades a la tipologia de les persones que acudeixen a caminar. El regidor de Sanitat, José Miguel Giménez, ha volgut remarcar la importància de realitzar exercici, almenys 30 minuts al dia, per a evitar el sedentarisme i afavorir la nostra salut. Al mateix temps, ha volgut felicitar els organitzadors per la iniciativa.