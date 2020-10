L’Ajuntament posa a la disposició dels col·legis i turistes la iniciativa “Jaume I passejant per València”

Print This Post

Les i els escolars valencians, així com els xiquets i les xiquetes que visiten València com a turistes tindran oportunitat d’aprendre sobre la història i el patrimoni de la ciutat gràcies a la campanya «Jaume I passejant per València». Es tracta d’una iniciativa impulsada des de les regidories d’Educació i de Turisme, amb el suport d’Acció Cultural, que s’ha posat en marxa en el marc de la celebració del 9 d’Octubre.



La regidora d’Educació i d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, i el regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, han presentat este dimarts el projecte, que es desenvolupa en el marc de la celebració del Dia de la Comunitat Valenciana, 9 d’Octubre que, enguany, com a conseqüència de la pandèmia de covid-19, ha hagut de modificar els seus actes i convocatòries per tal de garantir la seguretat i la salut pública.

Per als menuts s’ha preparat un projecte molt atractiu, de caràcter didàctic, comunicatiu i informatiu, que consta de tres elements: una carpeta amb làmines i activitats que es distribuirà per a ser treballada a les aules dels centres escolars de la ciutat, un joc dirigit als més xicotets que es repartirà en les oficines municipals de Turisme, i una exposició il·lustrada i itinerant».