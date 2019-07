L’Ajuntament de Picassent posa en marxa un any més la campanya A l’estiu cap casa sense menjar

Connect on Linked in

Enguany s’han incrementat el número de beques i passen de 65 a 92 els menuts beneficiats així com també l’ajuda: de 220 a 260 euros.



A l’estiu, cap casa sense menjar és el nom de la Campanya que cada any posa en marxa l’Ajuntament a través de la Regidoria de Benestar Social per cobrir les necessitats bàsiques dels xiquets i les xiquetes amb vulnerabilitat durant les vacances d’estiu on els menjadors escolars estan tancats. El cost total d’esta campanya és de 21.920 euros.



En esta campanya es beneficien 92 menuts i també les seues famílies. La selecció prèvia ha sigut realitzada amb la coordinació dels Serveis Socials municipals i els centres escolars del municipi, tot i valorant cada cas en particular. Les famílies beneficiàries podran canviar els tiquets, única i exclusivament, per productes de primera necessitat: carn, peix, congelats, fruita i verdura, als tres supermercats que la cadena Consum té a Picassent. Així ho ha explicat el regidor de Benestar Social, Carles Silla, «Garantir l’alimentació dels menuts en situació de vulnerabilitat és el nostre objectiu. Cal destacar que, enguany s’ha incrementat tant el numero de beques passant de 65 a 92 com l’ajuda passant dels 220 a 260 euros per xiquet/a».



Per la seua banda, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, destaca que «Des de l’equip de govern continuem apostant per este tipus de programes ja que és la millor manera de garantir l’alimentació de les famílies més desafavorides del municipi durant les vacances escolars».