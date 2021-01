L’Ajuntament posa en marxa un any més l’Escola de Nadal per a les famílies de Picassent

Connect on Linked in

Un total de 50 menuts i menudes han participat en l’edició d’enguany. La distribució per aules i grups s’ha fet amb totes les mesures de seguretat davant la Covid19



La Regidoria de Benestar Social i Diversitat Funcional ha posat en marxa, un any més, l’Escola de Nadal a Picassent. Dos modalitats, l’ordinària i l’adreçada a xiquetes i xiquets amb diversitat funcional, han conformat l’oferta municipal amb un objectiu clar: que les families puguen conciliar la seua vida familiar i laboral durant les vacances del Nadal.



Enguany, i donades les circumstàncies actuals marcades per la pandèmia global sanitària de la Covid19, s’han hagut d’augmentar el nombre de monitores i monitors per atendre els menuts i les menudes en cadascuna de les aules i grups bombolla d’esta escola que s’ha desenvolupat al CEIP Mare de Déu de Vallivana.



8 monitors per a l’escola ordinària i 3 per a la de diversitat funcional han sigut els i les encarregades de conduir esta iniciativa que ha tingut com a fil temàtic el Nadal, amb la projecció de pel·lícules, tallers, manualitats, i també, l’escriptura de la carta als Reis que han dipositat durant estos dies a la bústia municipal.



El regidor d’esta àrea, Carles Silla, ha volgut destacar que, «Este és un exemple clar de les iniciatives socials per les quals apostem des de l’equip de govern i que són molt demandades per les famílies per a la seua conciliació. I més encara enguany, donada la situació actual davant la Covid19, hem augmentat els esforços per continuar oferint este servei al poble».