L’Ajuntament posa en marxa una campanya de prevenció del suïcidi

El regidor de Sanitat i Consum, Emiliano García, ha presentat la campanya d’informació i sensibilització que té com a objectiu visibilitzar el suïcidi a la ciutat de València. La campanya “Trenquem el silenci, parlem del suïcidi” servirà per a donar a conéixer a tota la ciutadania les activitats que desenvolupa el Grup de Treball de Prevenció del Suïcidi i Atenció a la Salut Mental, i els recursos als quals pot accedir qualsevol persona que el necessite. García ha plantejat la necessitat de dur a terme esta iniciativa, ja que “l’OMS alerta que la covid pot haver suposat un augment de les malalties mentals. Nosaltres hem detectat un augment de les telefonades i sol·licituds d’ajuda a les unitats de salut mental”, i ha afirmat que “ la regidoria de Salut està fent una revisió de la seua estratègia en este camp.”

A la Comunitat Valenciana cada dia se suïcida una persona. El suïcidi provoca el doble de morts que els accidents de trànsit. En 2018 la taxa de suïcidis va ser de 7,6 per cada 100.000 habitants, a més l’actual situació sanitària està afectant de manera negativa a totes les persones que pateixen este tipus de patologies. García ha ratificat el compromís que té l’Ajuntament a “abordar, des d’una perspectiva preventiva, un problema tan complex com és el suïcidi”. Per a això s’ha creat un Grup Intersectorial, integrat per personal tècnic municipal i de la Generalitat Valenciana, entitats acadèmiques i professionals especialitzats del sector, que durà a terme tres tipus d’actuacions: campanyes per a informar, sensibilitzar i visibilitzar el suïcidi, realització d’estudis que permeten ajustar les polítiques municipals i formació al funcionariat dels servicis Municipals que tracten este tipus de casos.

En el primer semestre de 2020 es van realitzar dos cursos en línia de prevenció de suïcidi i en el segon semestre es van realitzar nou sessions presencials de formació bàsica de prevenció del suïcidi. Enguany es completarà esta formació, en la qual participen de manera preferent els funcionaris que en el seu desenvolupament professional han d’afrontar situacions suïcides, o que han de detectar i atendre actituds suïcides.

La campanya que hui es posa en marxa arranca amb la col·locació de cartells per tota la ciutat amb el lema de la campanya “Trenquem el silenci, parlem del suïcidi”. També s’ha realitzat un vídeo que es difondrà a través del Canal EMT. El 24 de març es realitzarà un seminari en línia o “webibnar” per a presentar la campanya, al qual és possible apuntar-se a través del següent enllaç: https://mdosb.com/web/webinar-marzo2021/index.html També es pot participar en l’esdeveniment de Youtube a través d’este altre enllaç https://www.youtube.com/watch?v=3s-xzzf4ias

La campanya realitzarà multitud d’activitats durant tot enguany entre les quals destaca la Jornada presencial “Estem parlant del suïcidi” que es realitzarà el mes de novembre, si la situació sanitària ho permet.