L’Ajuntament prepara un dispositiu de trànsit per a la carrera València Oberta a la Mar, que es celebra diumenge

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El desenvolupament de les proves comportarà afeccions a la circulació de 08:30 a 11:30 hores

La celebració diumenge de la carrera “València, oberta a la mar”, que transcorrerà pels districtes de l’est de la ciutat, comportarà afeccions a la circulació de vehicles, autobusos de l’Empresa Municipal de Transport (EMT) i el tramvia de 8.30 a 11.30 hores.

La prova, que inclou la novena edició de la 15K i la primera edició de la 7’5K, transcorrerà pels carrers d’Enginyer Manuel Soto, avinguda del Port, Plaça de Saragossa, Passeig de l’Albereda i General Elio per tornar de nou per l’Albereda, avinguda d’Aragó, avinguda de Catalunya, avinguda dels Tarongers, carrer de Ramon Llull, carrer del Doctor Manuel Candela, avinguda del Port, Serradora, Marí Blas de Lezo, Lluís Peixó, carrer de la Séquia de la Cadena i carrer de Josep Ballester Gozalvo fins a la meta, que estarà situada al Passeig Marítim. A més, s’habilitarà l’aparcament de Marcos Sopena per a les persones participants.

La carrera tindrà dos eixides. Els participants en la carrera 7’5K eixiran des de l’avinguda d’Enginyer Manuel Soto (davant del cobert número 4) a les 08:30 hores. Els participants en la 15K ho faran a les 09:00 hores. La meta estarà ubicada al Passeig de Neptú.

Afeccions al trànsit

Així, l’avinguda de l’Enginyer Manuel Soto romandrà tallada des de les 6 hores del matí fins a les 10.30 hores per al muntatge i desmuntatge de l’operatiu de la carrera.

Per la seua banda, la línia 8 del tramvia cancel·la el seu servici mentre que les línies 4 i 6 finalitzaran el seu recorregut en l’avinguda dels Tarongers.

L’afecció sobre les línies d’autobusos pot seguir-se en la web, l’app i els canals informatius de l’EMT i l’Ajuntament.