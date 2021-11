L’Ajuntament presenta la 38ª edició de la Setmana de les Persones Majors de València

Connect on Linked in

Ribó destaca que esta setmana és un homenatge just a la generositat de les persones majors, al temps que reivindica pensions justes i recursos per garantir unes condicions de vida dignes

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la regidora d’Envelliment Actiu, Pilar Bernabé, i d’altres membres de l’equip de govern, ha participat en la inauguració de la 38 Setmana de les Persones Majors i en l’homenatge a “Les nostres Millors Persones Majors de la ciutat de València”, un acte que s’ha celebrat en el Saló de Cristall, en el qual s’ha premiat a la Creu Roja i al cantant valencià Emilio Solo.

Ribó ha afirmat que esta setmana està dedicada a “reivindicar les necessitats i les inquietuds d’un col·lectiu cada vegada més nombrós que té molt a dir en la realitat que ens envolta, i que és un actiu molt valuós per al futur de la ciutat”, i ha dedicat unes paraules “als majors que ens han deixat després de passar per la difícil experiència de la covid”. També ha assenyalat que, pel que fa a este col·lectiu “és just que exigim i treballem per unes pensions dignes, i que les administracions posem els recursos necessaris en tornar-vos una part del que ens doneu. Esta setmana és un homenatge just a la vostra generositat i espere de cor que gaudiu de totes les activitats que s’han preparat amb molta estima”.

L’alcalde ha assenyalat que “l’opinió de les persones majors ha de servir-nos per posar en valor i millorar els servicis que, des de les diferents administracions, posem al vostre abast” i ha destacat la importància de realitzar polítiques, des del consistori, que fomenten “l’autonomia personal i unes condicions dignes de vida”.

Per part seua, Pilar Bernabé, ha recordat “a tots i totes els que ens han deixat en este temps”, i ha posat en valor l’important treball dut a terme per l’Ajuntament de València durant la pandèmia, “que realitzem al costat de les entitats de la ciutat, amb les quals treballem molt dur per a poder atendre les persones majors de la ciutat”, i ha indicat que “esta experiència ens ha servit per a millorar les nostres polítiques socials, duplicant pràcticament el pressupost destinat a programes com el ‘Menjar a casa‘ i ‘Servici d’ajuda a domicili’.”

Per a finalitzar l’acte, l’alcalde ha fet un “esment especial a les 15 persones centenàries, de la ciutat de València”, que tindran el seu homenatge especial el pròxim 16 de novembre en el Saló de Cristall de la Casa Consistorial.

Homenatjats

L’entitat homenatjada ha sigut la Creu Roja. Des que va començar la crisi, Creu Roja Espanyola, juntament amb Creu Roja València van posar en marxa diferents accions amb la finalitat de contribuir a la contenció del COVID-19 i de cuidar de les persones més vulnerables. Esta entitat va mobilitzar a més de 900 voluntaris, que van repartir 12.000 bosses de menjar -que l’Ajuntament de València va posar a la seua disposició- a persones majors i a altres col·lectius sense recursos, que van patir les conseqüències més dures de la crisi sanitària i el confinament. La seua presidenta, Nieves Déu, ha acudit al Saló de Cristall a recollir la distinció i ha destacat “la solidaritat dels valencians, i la resposta d’este Ajuntament que ha tingut la iniciativa d’atendre els seus majors en estos moment tan durs”.

Durant l’acte Bernabé ha agraït i reconegut “el compromís dels treballadors i del voluntariat per estar on fa falta, perquè demostra el seu caràcter essencial, més que mai en temps de pandèmia”.

La persona major de la ciutat de València homenatjada, ha sigut el cantant valencià, nascut en Benimàmet, Emilio Solo, que en el moment més durs del confinament, a través de les xarxes socials “va compartir amb tots nosaltres el seu gran fer, la seua música, els seus concerts virtuals, amenitzant els dies i ajudant a combatre el desassossec, la soledat. Les teues cançons i tu alegria van ser i són un aire d’esperança per als nostres veïns i veïnes”, ha afirmat la regidora d’Envelliment Actiu.

Programa d’actes

8 DILLUNS

12.00 Inauguració Setmana de les Persones Majors. Homenatge a “Presidents i Presidentes dels Centres Municipals d’Activitats de Persones Majors” i a “Nostres Millors Persones Majors de la Ciutat de València”. Saló de Cristall de l’Ajuntament.

17.00 Representació Teatral. OBRA: “La venjança de Don Mendo”. Teatre Olympia.

9 DIMARTS

17.00 Concert de la Banda Municipal de València. Teatre La Rambleta.

17.00 Representació Teatral. OBRA: “La venjança de Don Mendo”. Teatre Olympia.

10 DIMECRES

10.00 Bus turístic Eixida: Amadeu de Savoia i Caminada Saludable/Marxa Nòrdica.

18.00 Xarrada-Col·loqui “Envelliment actiu i saludable: necessitats i estratègies“

17.00 Concert de guitarra a càrrec membres del Conservatori Municipal José Iturbi. Sala Jubiocio.

17.00 Sessió Cinema Lys, Carrer Ribera.

11 DIJOUS

10.00 I Concurs de micro-cinema: Encontre de mirades.

17.00 Vídeo Fòrum sobre Berlanga: Patrimoni Intergeneracional. Sala Jubiocio.

18.00 Activitats Esportives. Pl. Ajuntament.

12 DIVENDRES

10.00 Bus turístic. Eixida: Amadeu de Savoia,11.

16 DIMARTS

12.00 Homenatge a les Persones Centenàries. Saló de Cristall de l’Ajuntament.

17 DIMECRES

10.30 Certamen “Avi/a tinc alguna cosa que explicar-te”. Saló de Cristall de l’Ajuntament.

17.00 Clausura de la Setmana: Ball i Berenar. Sala Jubiocio.