L’Ajuntament, primera administració de la Comunitat que habilita bústies externes i internes de denúncia per a casos de corrupció

La regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, Elisa Valía, ha signat un conveni amb l’Agència Valenciana Antifrau

L’Ajuntament i l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) “s’han compromés hui a treballar en diferents àrees per a previndre i lluitar contra la corrupció”. En el marc d’este acord, s’habilitaren canals de denúncia, tant externs com internes, amb un sistema de protecció per a les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió Europea, segons ha anunciat la regidora de Transparència i Govern Obert, Elisa Valía, després de signar un conveni de col·laboració amb Joan Llinares, director de la citada entitat, “que és un instrument amb capacitat per a protegir les persones denunciants”.

Signat el conveni, a la Sala de la Junta de Govern Local, la regidora ha explicat que “l’objectiu d’este acord és acomplir a una de les exigències derivades de la Directiva Europea 2019/1937 que preveu la creació d’un sistema de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, obligant a les administracions públiques i entitats del sector públic a habilitar canals de denúncia tant externs com interns”. Així mateix, ha ressaltat que, segons este acord, l’Ajuntament de València reconeix com a canal extern de denúncies la bústia de denúncies de l’Agència Valenciana Antifrau, al qual s’accedirà mitjançant la web.

“L’Ajuntament de València posa així en marxa este mecanisme, que ja formava part de l’estratègia del consistori des de l’aprovació l’any passat del Reglament de Govern Obert i Transparència, relativa a la posada en marxa d’un Pla d’Integritat, que incorporarà diversos elements clau en la lluita contra el frau i la corrupció”, ha indicat després de subratllar que, d’esta manera, “es converteix en la primera administració de tota la Comunitat Valenciana que compleix d’esta manera amb l’exigència de la Directiva Europea que obliga a habilitar bústies externes i internes de denúncia”. Respecte als canals interns, la AVAF col·laborarà amb l’Ajuntament per a la seua posada en marxa.

En el text del protocol també es recullen altres actuacions com l’elaboració de catàlegs genèrics de riscos o la col·laboració en accions de difusió i formació sobre la necessitat i contingut del Pla d’Integritat.

Per a la coordinació de totes les actuacions es constituirà una Comissió de Coordinació que es reunirà durant el tercer quadrimestre de cada any per a fer una avaluació de les activitats realitzades i proposar noves accions de col·laboració institucional per a l’any següent.

“En els últims anys, hem aconseguit alçar la projecció reputacional de la ciutat i des de l’Ajuntament de València treballem per a continuar articulant mecanismes que contribuïsquen a evitar el frau, pensant en el futur, perquè mai hàgem de viure anys foscos a nivell reputacional com els que passem fa no tant”, ha afirmat Elisa Valía.

Per part seua, el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, ha indicat que “des de este organisme felicitem l’Ajuntament de València per ser la primera administració pública valenciana que compleix amb l’exigència de comptar amb una bústia de denúncies extern”. “Aprofite també per a animar a la resta d’institucions perquè amb la AVAF i puguem ajudar-los en el compliment de les exigències de la Directiva Europea 2019/1937 el termini de la qual per a la transposició a l’ordenament jurídic espanyol finalitza el pròxim 17 de desembre”, ha afegit

“La AVAF té entre les seues funcions la de col·laborar amb les administracions públiques i entitats del sector públic valencià en la prevenció i la lluita contra la corrupció i la de treballar de manera conjunta en la creació d’una ètica i integritat pública,” ha conclòs Llinares.