L’Ajuntament promou una campanya per la igualtat i el consum responsable en les falles de Paiporta

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Paiporta promou campanyes per a que les falles siguen unes festes segures per a tota la ciutadania. Així, el regidor de l’àrea, Guillem Montoro, acompanyat de tècniques municipals, es va reunir recentment amb les comissions per a proporcionar-los material de cara a promoure la igualtat i el respecte a les dones durant les festes, i també per a apostar per un consum responsable durant unes dates en què s’incrementa el consum d’alcohol i altres substàncies.

El consistori ha repartit un total de 2.000 gots a les sis comissions i la Junta Local Fallera (JLF) amb llegendes com ‘No és no’, i posant de relleu la necessitat de fugir d’actituds masclistes i d’assetjament a les dones.

Així mateix, els gots contenen consignes que criden a realitzar un consum sense abús, llançades per la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA). El consistori també ha repartit cartelleria amb aquests missatges, i uns imans amb telèfons d’interés com Policia Local, Guàrdia Civil, Centre de Salut, Oficina d’Atenció a les Víctimes de delicte de Torrent, Centre

Dona 24 hores, ANAR o Comissió d’Investigació de Maltractament a Dones, entre d’altres.

A més, s’han oferit unes directrius bàsiques per a que les persones responsables dels casals sàpiguen la manera d’actuar davant qualsevol hipotètic cas d’abús. La Regidoria de Benestar Social, a més, s’ha compromés a reforçar aquesta línia de treball de formació, tant en el control del consum de substàncies com en l’ajuda a dones que es puguen trobar en perill.

Per al regidor de Benestar Social, Guillem Montoro, “com a institució pública, l’Ajuntament ha de promoure hàbits de vida saludables, tot i que sabem que en aquestes dates és freqüent un consum major d’alcohol i altres substàncies. Per això, pretenem que la gent disfrute de la festa sense passar-se’n, perquè un consum excessiu de qualsevol substància pot marcar la diferència entre la diversió i acabar a l’hospital”.

Així mateix, Montoro ha explicat que “està comprovat com s’estan estenent actituds masclistes envers les dones en festes on es mescla l’aglomeració de gent i el consum d’alcohol i drogues, i volem minimitzar aquestes actituds, que sabem que són l’excepció, però es continuen produint i totes i tots, homes i dones,