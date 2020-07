L’Ajuntament publica la decalogia «València, ciutat de barris», una col·lecció bilingüe, dedicada als pobles i als barris de la ciutat

Connect on Linked in

L’alcalde, Joan Ribó, ha destacat la importància de «recuperar la identitat dels nostres barris i pobles, al mateix temps que dotar-los de recursos i dinamitzar-los»

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha presentat este matí la col·lecció de llibres «València, ciutat de barris», una decalogía que ha publicat l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Recursos Culturals, amb l’objectiu de donar a conéixer i posar en valor els barris i els pobles de València. Des del Marítim als Pobles de l’Oest; els Pobles del Nord i el Sud, i tots els barris de la ciutat, Ciutat Vella, Patraix, Benicalap, o Benimaclet… fins a completar el ric conjunt d’arquitectura, història, cultura, tradicions i infraestructures. La col·lecció reflecteix «allò que és València: els seus barris i els seus pobles», en paraules l’alcalde.

Ribó ha participat en la presentació de la col·lecció, acompanyat de la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals Gloria Tello, i de les vint autores dels llibres. L’acte s’ha desarollado en L´Almodí, i tal com ha explicat l’alcalde, «els barris i Pobles de València són un dels eixos principals d’este Govern municipal: la humanització de la ciutat, l’acció per a tornar-la un espai amable per a la vida i la convivència; el reconeixement de la ciutadania com a vertader protagonista del que esdevé diàriament; així com la defensa dels drets i la igualtat d’oportunitats de qualsevol persona, i més en el moment actual de crisi on l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 colpeja de manera diferent, entre altres, depenent de la zona de la ciutat on residim».

La col·lecció és el resultat de la iniciativa impulsada pel col·lectiu de dones fotoperiodistes “Dones Objectives”. Els 10 volums cobreixen la totalitat dels barris i pobles de la ciutat retratats i descrits detalladament, mitjançant text i imatges, per vint professionals: deu fotògrafes i deu redactores, la qual cosa permet tindre, tal com ha subratllat l’alcalde, «una visió feminista i horitzontal de la nostra ciutat a través dels seus barris».

De fet, Ribó ha subratllat en el treball impulsat pel Govern municipal per a «recuperar la identitat dels nostres barris i pobles, al mateix temps que dotar-los de recursos i dinamitzar-los com a centres d’activitat cultural, social, de comerç de proximitat… Tot amb l’objectiu de posar-los en valor perquè la ciutadania els reconega com a part fonamental de València».



És en este sentit, l’alcalde s’ha referit a les polítiques públiques que el Consistori duu a terme «per a descentralitzar i fomentar l’accés a la cultura i a les infraestructures culturals (museus, biblioteques i centres, o projectes com a “Cultura als Barris” i “Cultura als Pobles”). I ha destacat a més que «fins ara, i excepte monografies, el que des de la passada legislatura hem començat a denominar Pobles de València, i no pedanies, no havia tingut presència en volums sobre la ciutat». «Per això, que tres dels deu volums de la col·lecció estiguen dedicats als Pobles del Nord, Oest i Sud, és per a mi una gran satisfacció; perquè formen part de València amb tot el dret, i perquè són la imatge del que ha sigut la ciutat de València que volem recuperar en tot allò que siga possible».

UNA VALÈNCIA NO CENTRALITZADA

L’alcalde ha destacat «la presència real que tenen quan parlem de València barris com a Vara de Quart, Sant Marcel·lí o Benimaclet». «Crec que és un fet que ha d’enorgullir-nos a tots pel reconeixement que suposa; perquè significa una democratització real; i per la construcció d’una imatge de València no centralitzada, sinó plural i dinàmica en la qual participen tots els barris».

Per part seua, la regidora Gloria Tello, ha rememorat els inicis del projecte fa dos anys, i ha mostrat la seua satisfacció pels resultats obtinguts amb esta col·lecció de deu llibres, «que aconsegueixen reflectir la realitat múltiple i diferent de tots els barris i pobles de la ciutat de València«. «Amb esta col·lecció pretenem que els veïns i veïnes puguen sentir orgull de pertinença al seu territori, i alhora que hi haja un testimoniatge per a la posteritat del que és la nostra ciutat enfocada des de les seues diferents naturaleses».

Junt amb l’alcalde i la regidora han participat les autores dels llibres, amb Laura Ballester i Irene Marsilla com a representants. Ballester ha explicat que la col·lecció és una obra feta «amb mirada de dona, la qual cosa significa una mirada inclusiva, apoderada, variada, diversa, detallista, solidària i ecologista, que intenta fugir dels tòpics i que es para en els xicotets detalls i les xicotetes històries que són les que fan gran la vida». «Una obra –ha conclòs- en la que la imatge porta la veu cantant, i està acompanyada per la paraula».