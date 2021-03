L’Ajuntament realitza gestions perquè la Comunitat de Regants actue en la zona de canyes junt als Molins del Pasiego

Connect on Linked in

La maquinària utilitzada en els treballs ocuparà temporalment una part del pàrquing del carrer València, per la qual cosa l’Ajuntament demana comprensió a la ciutadania per les molèsties que es puguen causar

La Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sueca ha realitzat gestions davant la Comunitat de Regants perquè actue procedint a la tala de les canyes de la zona que es troba en la confluència dels carrers Almenara i València. “L’actuació que realitzarà per tant la Comunitat de Regants, tindrà lloc el dimecres 10 de març, i servirà per a eliminar esta acumulació anòmala de vegetació que s’ha produït a l’entorn dels Molins del Passiego, un enclavament protegit pel gran valor dels seus edificis, considerats la màxima expressió de l’arquitectura industrial de principis del segle XX”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco, qui ha assenyalat també que, per a l’execució d’estos treballs, serà necessària l’ocupació d’una part del pàrquing situat al final del carrer València per a la maquinària que s’utilitzarà. Per això, el regidor lamenta les molèsties i demana comprensió a la ciutadania que puga veure’s afectada per esta ocupació temporal.

Per a Franco, una de les preocupacions del departament “és vetlar per la salubritat de la ciutat per a aconseguir espais més sans i accessibles. Per això, amb esta actuació, s’alliberarà el municipi d’un punt negre del nostre entorn amb anomalies de vegetació, que suposen un increment de rosegadors i insectes, amb les conseqüents molèsties per als veïns i veïnes de la zona, que no han de produir-se, sobretot en el nucli urbà”.