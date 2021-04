L’Ajuntament realitza treballs d’adequació en el Trinquet Municipal

Connect on Linked in

Les regidories de Serveis Municipals i Esport de l’Ajuntament de Sueca han treballat de manera coordinada en la realització dels treballs d’adequació que s’han dut a terme en el Trinquet Municipal. “Des de la Regidoria d’Esport ens van comunicar una sèrie de deficiències que presentava el Trinquet, especialment desperfectes en les parets, i el que hem fet és una actuació integral perquè el nostre esport més autòcton puga gaudir-se amb les màximes garanties. Des de la Regidoria de Serveis ens hem implicat el 100% en este projecte que s’ha realitzat íntegrament amb recursos propis de l’Ajuntament. A Sueca tenim la sort de disposar d’unes instal·lacions com estes i des de l’Ajuntament posarem tot el nostre esforç per mantindre-les en les millors condicions”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, qui ha informat també que, arran d’estos treballs, la Federació de Pilota Valenciana ha decidit que el Trinquet de Sueca aculla este diumenge una de les semifinals de la lliga professional.

La regidora d’Esport, Celia Beltrán, ha explicat que “dins dels treballs de restauració que s’han fet en els últims dos anys en el Trinquet, com la coberta i vestuaris nous, vam veure que era necessari actuar en les parets i la pintura de la instal·lació, i des de la Regidoria de Serveis Municipals ens han prestat tota la col·laboració. Pròximament, tenim previst també intervindre en el condicionament de la part superior del lateral en el qual està la graderia”. Per a l’alcalde, Dimas Vázquez, els treballs que s’han realitzat en el Trinquet són una nova mostra de la col·laboració i transversalitat a l’hora de dur a terme actuacions des de diferents regidories, “i una mostra més del suport d’este Ajuntament pel nostre esport més autòcton. En breu, podrem gaudir de les noves pistes de pàdel que s’han construït en l’Estadi Municipal; i continuarem gestionant tan bé com siga possible els recursos perquè tots els esports puguen gaudir d’unes instal·lacions el més dignes possible”.

Per la seua banda, el trinqueter Adrián Miguel, ha expressat la seua satisfacció pel resultat dels treballs, i la seua confiança que, a partir d’ara, el Trinquet de Sueca serà una de les instal·lacions referents en este esport. Així mateix, el jugador Francesc Xavier Puchol ha valorat també molt positivament les millores que s’han realitzat, “el diumenge disputarem una partida ací, i per a nosaltres és molt important que la instal·lació estiga en les millors condicions”.