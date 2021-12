L’Ajuntament reclama que es rectifique el Pla de Conca del Xúquer i una dotació d’almenys 70 Hm³ de reserva d’aigua per a l’Albufera durant l’hivern

Connect on Linked in

La Junta de Govern ha aprovat les al·legacions de l’Ajuntament al Pla Hidrològic de Conca del Xúquer 2022-27

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres les al·legacions de l’Ajuntament de València al projecte del Pla Hidrològic de la conca del Xúquer cicle 2022-27, en les quals es reclama una reserva d’aigua per a l’Albufera durant l’hivern de, almenys, 70 hectòmetres cúbics. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha detallat el contingut de les al·legacions i ha assenyalat la voluntat de diàleg i d’aconseguir acords de l’Ajuntament de València.

Campillo ha informat sobre esta decisió de la Junta al final de la reunió ordinària d’este divendres, acompanyat pel regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán. Tal com ha recordat el vicealcalde i portaveu municipal, l’Estat es troba en estos moments en fase d’elaboració dels Plans Hidrològics a través de les confederacions hidrològiques, uns plans “de caràcter pluriennal i a mitjà termini, que són molt importants, especialment atés que –ha recordat Campillo- hi ha una obligatorietat legal, marcada per la Unió Europea a tots els Estats membres, que marca 2027 com a any límit per a recuperar el potencial ecològic de totes les masses d’aigua que estiguen contaminades, com en el cas de l’Albufera de València”.

En el document d’al·legacions, elaborat des del Servici de Devesa-Albufera, s’assenyala que, “segons el parer de l’Ajuntament de València, este pla no resol les necessitats hídriques per al Parc Natural”. Per això, ha explicat Sergi Campillo “reclamem que es rectifique, i que almenys es dote amb 70 hectòmetres cúbics de reserva d’aigua ambiental, durant l’hivern, que és quan més pateix el parc perquè no hi ha cultiu de l’arròs, per a poder gestionar adequadament les seues necessitats hídriques durant tot l’any hidrològic”. El vicealcalde ha explicat que les al·legacions s’acompanyen d’abundant documentació científica que demostren la “fortíssima reducció d’entrada d’aigua del riu Xúquer al llac en les últimes dècades a causa d’un excessiu desenvolupament d’usos en tota la conca”. Campillo ha recordat, a més, que la reclamació d’una dotació hídrica de 70 Hm³ correspon a un acord del Ple Municipal adoptada amb el vot unànime de tots els grups polítics.

Així mateix, Sergi Campillo ha subratllat la responsabilitat de l’Ajuntament de València, “com a municipi propietari i ciutat capital de l’Albufera, en la seua defensa”. El text d’al·legacions inclou també una anàlisi sobre la reutilització d’aigua reciclada, que no és competència exclusiva de l’Estat, ha assenyalat, sinó també de la Generalitat, atés que els plans de conca són documents marc que afecten totes les administracions.

En este sentit, el vicealcalde i portaveu municipal ha emés “un missatge de diàleg, com hem fet en altres ocasions: ara ha acabat el termini d’al·legacions, però la nostra voluntat és asseure’ns amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, amb la qual tenim un diàleg sincer, per a acordar el màxim possible sobre el Parc Natural de l’Albufera”. “Per part de l’Ajuntament –ha conclòs- sempre hi haurà una mà oberta al diàleg i la voluntat d’arribar a acords per a millorar el Parc Natural en este pla de conca”.

Protecció per al ficus del carrer Doctor Lluch

Durant la reunió de la Junta, s’ha acordat també sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura la protecció de l’exemplar de ficus elàstica “Decora” situat al carrer del Doctor Lluch. La Conselleria és l’entitat titular del terreny on se situa l’exemplar, i en este cas, ha subratllat Sergi Campillo, la iniciativa ha partit des de l’associació veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar, que va demanar la catalogació com a arbre monumental del ficus, proposta que va comptar amb el suport del municipi, atés que “compleix un dels paràmetres de monumentalitat que estableix de la Llei de Patrimoni Arbori Monumental”, ha afirmat.

Es tracta d’un arbre de 60 anys, amb una altura de 15 metres. El diàmetre de la seua copa supera els 25 metres, i el perímetre de la base del tronc és de 4,5 metres. El vicealcalde i portaveu municipal ha explicat que actualment hi ha a la ciutat 53 arbres i 270 palmeres monumentals.

Aprovada la licitació del nou contracte de neteja i residus

La Junta de Govern Local ha aprovat també hui la licitació del nou contracte de neteja i residus de la ciutat, el contracte més important i elevat que licita l’Ajuntament: 1.325 milions d’euros en 15 anys (entre 2022 i 2036). El nou contracte, ha recordat Sergi Campillo, comptarà amb un 20% més de recursos progressivament fins a 2024, i comparat amb el mandat del govern anterior suposa un increment del 52% de recursos.

Entre les novetats, Capillo ha destacat la implantació de contenidors d’orgànica intel·ligents que permeten identificar els usuaris a través d’una targeta o una aplicació mòbil. Així mateix, ha subratllat que el nou contracte incrementarà en un 50% la freqüència de l’aigualeig viari, que passarà de 21 a 10-12 dies; s’augmentarà el servici de recollida de mobles i objectes abandonats en la via pública, i s’ampliaran els dispositius especials de neteges intensives actuals en els barris d’Orriols, Malva-rosa, Marxalenes i Cabanyal. En termes de personal, es contempla un augment entre el 15% i el 10%, segons els lots establits, i així mateix es preveu la renovació de més del 50% del parc de contenidors. Altres novetats són la introducció de tècniques smart city per a supervisar en temps real el recorregut dels equips i controlar de manera telemàtica si els contenidors estan plens.

Ajudes de menjador

En la mateixa sessió, la Junta de Govern Local ha aprovat la convocatòria de les ajudes de Servicis Socials per a sufragar despeses de menjador en el curs 2021-2022, amb una despesa total de 2.560.000 euros. Sergi Campillo ha recordat que la Comissió de Valoració de les Ajudes ha recollit un total de 4.117 sol·licituds, de les quals 2.765 s’han admés a tràmit, i d’estes s’han aprovat 2.403. La concessió de 2.403 ajudes per import de 4,5 € diaris suposa una despesa de 2.465.478 € (681.250,50 € corresponen a l’exercici pressupostari 2021 i 1.784.227,50 €, a l’exercici pressupostari 2022).

La rehabilitació de la Casa de les Roques

Finalment, la Junta ha aprovat l’adjudicació del contracte de les obres de rehabilitació de la Sala de les Roques del Museu del Corpus de València per un import de quasi 300.000 euros. Es tracta d’un projecte de recuperació i posada en valor, de la manera més respectuosa, d’un immoble que data del segle XV, profundament arrelat en la història de la ciutat. L’UTE (Unió Temporal d’Empreses) Contrafforte-Donet SL ha resultat adjudicatària del projecte, i realitzarà una intervenció per al tractament de la humitat en els murs perimetrals i pilars; sobre l’estructura i l’entramat de fusta; el recrescut d’ampit perimetral de la claraboia; atenció a les cobertes inclinades; millores en el sistema d’evacuació d’aigües pluvials; i rehabilitació de la façana; finalment, s’inclouran treballs de fusteria; instal·lació elèctrica; instal·lació d’il·luminació, i tractament contra agents xilòfags, entre altres previsions.