Connect on Linked in

L’aniversari del 15m protagonista en la plaça de l’Ajuntament de València

Un panell informatiu a la plaça de l’ajuntament reconeix el paper dels moviments socials a valència en el dècim aniversari del 15m

L’alcalde de València Joan Ribó ha assistit a l’obertura de la mostra i la col·locació del panell informatiu a la plaça de l’Ajuntament, el mateix lloc que fa una dècada va ser escenari d’una mobilització inèdita per a la democràcia i la participació, recuperada ara com a espai per a la ciutadania

Joan Ribó ha posat com a exemples les iniciatives ciutadanes que van aconseguir paralitzar la urbanització del Saler o l’antic llit del riu Túria, la prolongació de l’avinguda de Blasco Ibáñez a través del Cabanyal i, fa ara deu anys, el 15M

Junt amb el conegut com a moviment dels indignats, “esta plaça ha viscut moments importants de moviments veïnals i demandes socials”, ha apuntat l’alcalde, en referència a “la reivindicació democràtica i per l’autogovern i l’Estatut, la lluita feminista, per la cultura i la llengua, per la defensa del territori i de l’horta, pel dret a la ciutat i a l’habitatge, pels drets LGTBI i per la diversitat, pels drets de les persones migrants i refugiades, per les víctimes de l’accident del metro del 2006, per la llibertat d’expressió i l’antifeixisme, per la memòria històrica, pels servicis públics o per la solidaritat internacionalista”.

El monument, de 55 x 12 centímetres de base i una alçada de 180 centímetres, té una sobrecoberta d’alumini amb una imatge que mostra una reunió de gent formant una assemblea ciutadana. En la capçalera es pot llegir la llegenda: ‘La plaça de l’Ajuntament com a escenari reivindicatiu de la ciutadania’.

L’alcalde ha convidat així mateix a vore l’exposició ‘Somiar molt i dormir poc: el 15M a València’, que estarà fins el pròxim 13 de juny a la plaça de l’Ajuntament. A través de 34 imatges preses per 16 fotoperiodistes es tracten les causes que impulsaren este moviment, el seu desenvolupament i conseqüències