L’Ajuntament recupera el sermó pronunciat el 8 de setembre de 1771 amb motiu de la festivitat de la patrona

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sueca, coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu de Sales, patrona de la ciutat, ha editat una publicació amb un contingut històric molt valuós en tractar-se del sermó sobre la imatge de la Verge que es va pronunciar en la parròquia que porta el seu nom el 8 de setembre de 1771. La persona encarregada de fer-ho va ser Vicente Peris, un home molt influent en la seua època, el sermó del qual va gaudir d’una gran repercussió pel seu caràcter didàctic i eloqüent.

“El llibre, editat per l’Ajuntament, és obra del reverend Andrés de Sales Ferri, una persona apassionada de la història i cultura local, dedicat a recuperar i posar en valor documents històrics que hagueren caigut en l’oblit. Des de la Regidoria de Cultura hem volgut, amb esta col·laboració, contribuir al fet que no es perda part de la història de la nostra ciutat a través de la publicació d’esta obra que, a més d’oferir el facsímil del sermó com a contingut principal, narra també la història de la construcció de la parròquia de la Mare de Déu de Sales”, ha explicat el regidor de Cultura i Publicacions, Vladimir Micó.

Per la seua banda, el reverend Andrés de Sales Ferri, autor també del llibre publicat així mateix per l’Ajuntament amb motiu del 300 aniversari de la col·locació de la primera pedra de l’església de Sant Pere, ha remarcat “la gran importància de la dada històrica que demostra que en tan sols 50 anys, des de 1721, amb l’inici de la construcció de l’església de Sant Pere, a 1772, amb la inauguració de l’Església de la Mare de Déu de Sales, es construeixen a Sueca estos dos temples, més la capella de l’Hospitalet. És d’admirar com els suecans de fa 300 anys van ser capaços d’iniciar i acabar estes construccions, moguts per la seua fe, cultura i educació; així com de preocupar-se per portar a la impremta aquell sermó pronunciat en 1771 perquè poguera perdurar en el temps”.

Igualment, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat la seua satisfacció per la publicació d’este llibre “de valor històric, patrimonial i emocional per a la ciutat, que ofereix un fidel reflex documentat de la història d’este temple, símbol de la ciutat”.