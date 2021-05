L’Ajuntament reformarà el consultori del Saler

Print This Post

L’actuació en l’edifici, construït en 1979, tindrà un termini d’execució de dos mesos

La regidora de Pobles de València, Lucía Beamud, ha informat que l’actual consultori del Saler serà reformat per complet en la seua actual ubicació, a l’avinguda dels Pinars número 1. Les obres de millora tindran un termini estimat d’execució de dos mesos a partir de la seua adjudicació i el pressupost total és de 13.966,87 euros, els quals s’han sol·licitat hui a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través de la convocatòria de subvencions per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d’assistència sanitària per part de la conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana.

“Estos treballs de millora són molt necessaris perquè es tracta d’un edifici construït en 1979 que presenta de manera contínua problemes d’estanqueïtat en la coberta i part de les fusteries, així com impediments en l’accessibilitat. Per això, des de l’Ajuntament de València volem dur endavant treballs de reforma en este consultori que atén molta gent, especialment durant els mesos d’estiu”, ha dit la regidora de Pobles de València, Lucía Beamud.

Els treballs consistixen en el tractament i reparació de les humitats en diverses zones de la façana i en l’àrea de consultes mèdiques; la substitució de finestres de fusteria deteriorades i vidres, per tal de garantir el confort i com a mesura d’impuls de l’eficiència i de l’estalvi energètic; la substitució de les aixetes que presenten oxidacions; l’eliminació del llindar de la porta d’accés a l’edifici per a la seua adequació a la normativa d’accessibilitat, a més de pintura interior en general.

“Amb estes intervencions millorem de manera molt significativa les instal·lacions mèdiques per als habitants del poble del Saler. Avancem en la tasca de dotar els nostres pobles d’espais de qualitat i a l’altura del que mereixen els veïns i veïnes. Des del govern municipal ho tenim clar, si la ciutadania dels pobles de València paga els mateixos impostos, també té dret a rebre la mateixa qualitat en els servicis que el consistori presta”, ha conclòs la regidora Lucía Beamud.