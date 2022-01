L’Ajuntament rehabilitarà i es farà càrrec de manteniment dels espais enjardinats dins del grup d’habitatges Verge dels Desemparats

Connect on Linked in

L’Ajuntament no podia intervindre fins ara quan la Generalitat li ha cedit el seu ús

El consistori es farà càrrec de la remodelació i el manteniment de les zones verdes dotacionals del grup de vivendes Verge dels Desemparats, gràcies la cessió que ha fet la Generalitat Valenciana a l’Ajuntament de València de 15.000 m2 de zones verdes al barri de Tres Forques, al districte de Patraix. El terreny cedit necessita d’intervenció i rehabilitació. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo ha destacat “que es tractava d’una petició de les associacions veïnals”, i ha anunciat que “encarregarà un projecte per a la rehabilitació i reforma integral de tota la jardineria, que serà actual, adaptada i sostenible”.

El grup de vivendes socials denominat Verge dels Desemparats, està situat a l’Encreuament dels carrers Pius XI i Manuel Simó i ocupen una superfície total de 60.000m2. Es van construir en el sòl de l’antic Polígon Residencial Avinguda de Castella de València en els anys cinquanta, i van ser promogudes per l’Institut Nacional d’Urbanització, l’objecte de la qual era el de crear sòl urbà per a la construcció d’habitatges públics de protecció oficial. En 1984 els immobles van passar a ser propietat de la Generalitat Valenciana. Una poc abans, l’any 1971, estes zones comunes van ser oferides a l’Ajuntament de València, però esta cessió mai es va arribar a concretar.

Des de l’Associació de veïns del Grup de vivendes Verge dels Desemparats-Tres Forques es ve reivindicant, des de fa anys, la necessitat que l’Ajuntament intervinga per a millorar les condicions de degradació que patixen estes zones verdes comunes i en les quals el consistori mai ha pogut intervindre per motius legals ja que no estaven formalment recepcionades per part municipal.

Per a desbloquejar esta situació, al setembre de l’est mateix any, el Servici de Jardineria Sostenible va realitzar un informe en el qual expressava el seu interés per fer-se càrrec del manteniment dels sòls dotacionals, especialment en el que afecta els jardins i zones verdes, que eren, propietat de la Generalitat Valenciana. Un interés que s’ha concretat en este històric acord que, segons ha expressat Campillo “millorarà les condicions de vida dels veïns del barri de Patraix”. El vicealcalde a més, ha anunciat que “pròximament redactarem el projecte de rehabilitació de tota la infraestructura verda del grup de vivendes de manera que en un futur pròxim els veïns i veïnes d’este barri treballador podran gaudir d’un espai verd de qualitat”.