L’Ajuntament reitera a la direcció del València CF el compromís que té d’acabar el nou estadi

L’alcalde de València, Joan Ribó, i la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, han considerat hui imprescindible que el València CF “moga fitxa”. Gómez ha reiterat hui a la direcció del club el “compromís que té d’acabar el nou estadi de futbol”. Ha considerat que ara, que es complixen 12 anys de la paralització de les obres del nou Mestalla, “és un bon moment per recordar el deute i el compromís que va adquirir la direcció del club amb la ciutat i la seua afició”. Unes declaracions que ha reafirmat l’alcalde, Joan Ribó, qui reclama algun pas concret per part del Valencia CF per tal que “puguem creure que realment vol avançar”.

“El València és un club que no s’entén sense la seua afició i sense el suport que li ha donat sempre esta ciutat perquè siga un projecte esportiu que ens represente tant en l’àmbit nacional com internacional amb orgull”, ha assenyalat la vicealcaldessa, per a qui “la propietat del club ha de comprometre’s a retornar a esta ciutat tot el suport que ha rebut”.

En este sentit, ha reclamat “la finalització de les obres del nou Mestalla després de 12 anys de paràlisi”. “Hi ha hagut temps més que suficient per treballar i acabar les obres. No hem tornat a saber res des de l’inici del curs polític”, ha advertit, i ha recordat que l’actual direcció del club va assumir un compromís amb la ciutat.

“Després de 12 anys de paralització hi ha hagut temps més que suficient per posar-se a treballar, per donar algun senyal de vida”, ha asseverat, i ha assenyalat que des de la reunió que van mantindre el club i l’Ajuntament “han passat mesos més que suficients per complir els mínims acords i requisits”.

Sandra Gómez ha posat l’accent que la direcció del València té “un compromís no només jurídic, també moral i ètic amb la ciutat de València”. Per això, ha afirmat que “acabar el Nou Mestalla no és una cosa en benefici de l’Ajuntament, sinó de la ciutat, i especialment de la seua afició que vol vore jugar el seu club en un estadi en condicions, amb dignitat i que vol deixar de vore com el nou Mestalla continua sent una espècie de monument a la mala gestió esportiva que el club va patir durant uns anys”.