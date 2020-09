L’Ajuntament de València remodelarà i s’ampliarà la zona de jocs infantils del parc ubicat al carrer Vinatea de Ciutat Vella

Connect on Linked in

El Consistori invertirà prop de 74.000 euros en esta reforma i les obres d’execució tindran una durada prevista de 2 mesos

El procés de licitació de la remodelació de la zona de jocs infantils i parc del carrer Vinatea, que respon a una petició veïnal que va ser aprovada dins dels pressupostos participatius DecidimVLC, ha començat. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha explicat que amb esta actuació “anem a tractar de resoldre deficiències que hem detectat al parc com ara l’insuficient nombre de jocs infantils, cap d’ells inclusiu, a més de fer-ho més segur per als xiquets i xiquetes”.

El parc ocupa una superfície de 658 metres quadrats. La intervenció consistirà a ampliar la zona de jocs infantils, reubicant els ja existents i afegint-ne de nous per a que puguen jugar xiquets i xiquetes de més edat, i que siguen inclusius per tal de garantir l’accés a menuts amb diversitat funcional, com ha subratllat el egidor d’Ecologia Urbana.



També està previst adequar les tres jardineres elevades que ocupen gran part de la superfície de parc i que la presència de gossos les ha convertit en espais insalubres per als xiquets i les xiquetes. En este sentit, es col·locarà un entarimat de fusta sobre les jardineres elevades, respectant l’espai dels arbres, per guanyar superfície d’ús i ajudar a resoldre estos problemes. S’afegirà vegetació baixa a les zones visibles de les jardineres i es cobrirà les superfícies de terra vegetal amb escorça de pi.



A més, el projecte contempla generar un tancament en el marge del parc amb el carrer Actor Rivelles i reforçar la tanca amb el carrer Vinatea, quedant tota la zona de jocs protegida i recollida davant del trànsit rodat circumdant a causa dels aparcaments existents.



D’altra banda, es reubicaran els aparells biosaludables dins el parc, col·locant-los en una zona més apartada i recollida respecte de l’espai de jocs i de les terrasses dels bars i cafeteries de l’entorn. Es reubicarà el mobiliari urbà buscant una millor funcionalitat de parc i s’afegirà nou. Per últim, es dotarà al parc d’una font d’aigua potable.