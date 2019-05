L’Ajuntament renova, per desé any consecutiu, el conveni amb Càrites Interparroquial

Connect on Linked in

Des de la creació de l’Economat l’any 2009, l’Ajuntament, ha col·laborat amb este servei que actualment atén vora 200 famílies del municipi, un servei que ofereix productes d’alimentació bàsica i productes d’higiene personal a un cost molt baix



L’Ajuntament ha signat, per desè any consecutiu, el conveni amb Càrites Interparroquial de Picassent pel qual el consistori atorga una subvenció de 30.000 euros per a la compra de productes i menjar de primera necessitat. La xifra, en la qual s’inclouen els 30.000 euros, a la qual es sumen altres 2.000 euros procedents de la venda del calendari solidari 2019, es destina íntegrament a la compra d’aliments i productes d’higiene personal per a les més de 200 famílies usuàries d’este servei.



La firma del conveni ha tingut lloc este matí a l’Ajuntament, amb la presència de l’alcaldessa, Conxa Garcia, el regidor de l’àrea de Benestar Social, Carles Silla i els rectors del municipi, Vicent Cardona i Enric Cervera. Tots dos han manifestat la seua satisfacció per este gest que ve a cobrir les necessitats més bàsiques d’aquelles persones i unitats familiars amb menys recursos.