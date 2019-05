L’Ajuntament renova tots els punts de llum de Paiporta

Print This Post

La substitució i millora de 910 lluminàries i la inversió 28.000 euros en nou enllumenat per a les places del Sector 2 conclou el pla iniciat al 2015. Els punts de llum dels polígons industrials es canviaran amb la subvenció aconseguida de l’IVACE



La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Paiporta conclou en breu la renovació de tots els punts de llum del poble, una actuació que es va iniciar al mes de juny de 2015. L’última actuació ha suposat la inversió de 139.997,00 euros (IVA inclòs), que permet renovar i millorar 910 punts de llum a 78 trams de carrers de tots els barris de la localitat.

En total, i des de juny de 2015, l’Ajuntament de Paiporta ha destinat a la substitució de bombetes per grups òptics i a conversió a tecnologia Led un total de 476.402,13 euros i ho ha fet, a més, en procediments oberts a totes les empreses, sense caure en els negociats sense publicitat, tan habituals en la legislatura anterior, i aconseguint grans rebaixes de banda de les empreses.



La tecnologia instal·lada en tots els casos és la de luminàries Led, que disminueixen el consum i, per tant, la factura elèctrica de l’Ajuntament i l’emissió de CO2 a l’atmosfera. Això sí, les lluminàries i grups òptics instal·lats compleixen tots els requisits de qualitat i vida útil, en contrast amb els que es varen adquirir i instal·lar en l’època de Vicente Ibor al capdavant de l’Ajuntament de Paiporta i, al mateix temps, de la Central de Compres de la Diputació de València, en l’època d’Alfonso Rus com a president de la institució provincial.



Una vegada finalitze la renovació de pràcticament un miler de punts de llum, i quan s’execute el canvi de l’enllumenat de les places del Sector 2 per 28.442,90 euros en un procediment que es troba molt avançat, el consistori haurà aconseguit millorar de manera definitiva l’enllumenat de places i carrers de tots els barris de Paiporta. La baixa lluminositat de les bombetes Led adquirides pel Partit Popular a través de la Central de Compres, en temps de l’alcaldia de Vicente Ibor, provocava centenars de queixes del veïnat de tots els barris, protestes que ara han desaparegut per complet.



També als polígons industrials

La renovació de l’enllumenat dels polígons industrials s’escometrà amb la subvenció aconseguida de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), que ascendeix a 270.000 euros, i que l’Ajuntament completarà amb 181.000 euros, fins a arribar als 451.000 del total del projecte.



D’aquesta inversió, bona part anirà destinada a nou enllumenat, una de les peticions que s’ha traslladat a l’Ajuntament des dels parcs empresarials paiportins. Aquesta inversió, a més, substituirà definitivament les bombetes de vapor de sodi, cosa que implica encara un major estalvi respecte als canvis al nucli urbà.



La modificació de crèdit necessària per a afrontar aquesta inversió es va aprovar a petició de l’equip de govern i per unanimitat en un ple extraordinari celebrat aquest divendres, 17 de maig. Tots els grups varen donar suport a la iniciativa de la Regidoria d’Hisenda sobre un projecte elaborat per l’àrea d’Urbanisme.