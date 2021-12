L’Ajuntament reobri l’skatepark de la zona del Gulliver després de les obres de reparació

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El vicealcalde explica que s’ha complit amb “el compromís de restauració immediata” que va adquirir amb el usuaris de la instal·lació

L’skatepark del Jardí del Túria, ubicat en la zona del Parc Gulliver, s’ha reobert per als usuaris d’este esport urbà després de la reparació de les instal·lacions. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha recordat que el consistori ha complit amb “el compromís de restauració immediata” que va adquirir amb representants d’Skate Rats València i amb usuaris fa unes setmanes.

L’skatepark del Gulliver ha sigut reparat per la Regidoria d’Ecologia Urbana, després del “compromís” adquirit amb els usuaris d’estes instal·lacions per millorar-les. “L’Organisme Autònom de Parcs i Jardins Singulars (OAM) ha sigut l’encarregat de realitzar estos treballs de reparació i manteniment. Després de molts anys d’ús, l’actualització de l’skatepark era necessària, i estem feliços de poder anunciar als usuaris que les instal·lacions ja estan totalment operatives perquè els amants d’esta disciplina puguen gaudir-les”, ha explicat el vicealcalde, Sergi Campillo.

El regidor d’Ecologia Urbana ha recordat que, a més d’esta intervenció urgent, es va comprometre amb representants d’Skate Rats València i altres usuaris, a “impulsar un procés participatiu per a la reforma completa de les instal·lacions, de manera que les persones que fan servir este espai puguen dissenyar-lo segons les seues necessitats”.

L’skatepark de la zona del Gulliver compta amb una pista gran d’uns 500 metres quadrats, i una altra pista menuda d’uns 50 metres quadrats per a iniciació en este esport urbà. Els treballs que ha conclòs l’OAM de Parcs i Jardins Singulars (OAM) han permés la seua restauració. Així, s’han picat i sanejat les clivelles en el vas; s’han retirat restes de material solt; s’ha pintat amb emprimació de pintura especial per garantir la unió del material nou amb l’antic; s’han emplenat les clivelles amb morter especial de reparació i, s’ha pintat el vas per donar-li uniformitat. “Posteriorment, també està previst desenvolupar una acció de mural singular en el marc del projecte Abstracte, un riu d’art”, ha detallat el vicealcalde.

“Amb estes accions dignifiquem l’espai fins que es faça l’actuació definitiva”, ha explicat el vicealcalde, qui ha avançat les línies mestres del projecte de remodelació i modernització integral de l’skatepark i pista de patinatge, que comprenen entre 1500 i 2000 metres quadrats, en funció de l’àmbit final de la intervenció.

“Volem que este projecte es faça de forma participativa amb els col·lectius d’skaters, perquè són ells els que saben quines necessitats reals tenen. La idea és desenrotllar este procés quan més prompte millor, de manera que quan tinguem dotació pressupostària executarem la remodelació integral projectada en este parc. És el compromís que tenim amb el col·lectiu d’usuaris i també perquè ens permet millorar les instal·lacions del Jardí del Túria”, ha assenyalat Campillo.