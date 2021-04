L’Ajuntament rep un guardó de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per l’execució del Hackathon Picassent 2020

Print This Post

Talent, innovació i participació foren les premisses amb les quals es va desenvolupar el I Hackathon virtual celebrat a Picassent per fer front a la Covid19 durant la primavera de 2020. La iniciativa va estar organitzada per la Regidoria de Participació Ciutadana

El Jurat del Premi de Qualitat RECS 2020 ha concedit a l’Ajuntament de Picassent un guardó en forma d’accèssit per part de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Ministeri de Sanitat, a través de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables.

Esta convocatòria, en la qual Picassent ha sigut guardonada, té l’objectiu de recopilar i difondre actuacions destacades i desenvolupades per les Entitats Locals espanyoles en l’àmbit de la salut local. La distinció s’emmarca dins de la categoria especial Covid19 per a entitats de més de 20.000 habitants.

Recordem que, el Hackathon Picassent 2020 es va desenvolupar al mes d’abril de 2020 per fer front a la Covid19 amb l’objectiu d’impulsar la generació d’idees i projectes, mitjançant la participació ciutadana. Idees i projectes que ajudaren a fer front a la situació viscuda davant la pandèmia global sanitària i que algunes fins i tot eren projectes de futur que estan executant-se a hores d’ara. Així, esta iniciativa, la primera sorgida al municipi i també a la comarca, va sorgir de l’esforç comunitari per donar resposta a les necessitats i aportacions de diversos grups de treball, on tingueren un clar protagonisme el sector associatiu de Picassent.

Tal i com ha manifestat l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, «Estem molt orgullosos d’esta distinció per la iniciativa del Hackathon, amb la qual hem tractat de buscar i sumar esforços i talents per generar propostes que reforcen i milloren el sistema immunitari social del municipi».

Per la seua banda, el regidor de l’àrea de Participació Ciutadana, Salvador Morató, ha volgut afegir que, «En definitiva, es tractava de promoure espais de treball i cooperació perquè totes les persones buscaren la seua inquietud i manifestaren el seu interés per proposar projectes que ajudaren a millorar la situació del moment».