L’Ajuntament repartirà 35.000 safates amb frases de la campanya de Sant Dionís en pastisseries i comerços

Es personalitzaran cinc bancs de la ciutat amb frases d’amor, que la gent podrà fotografiar i enviar a les seues xarxes socials amb l’etiqueta #VALÈNCIAENAMORADA

Hui s’ha presentat la campanya d’impuls al comerç de la ciutat amb motiu de la festivitat de Sant Dionís. Per al regidor de comerç, Carlos Galiana “es tracta d’una campanya molt especial, perquè va ser la primera que vam fer en 2015 des de la regidoria de Comerç, que s’ha convertit en una tradició tan nostra com la mocadorà, que ni tan sols la pandèmia va poder paralitzar”. La principal iniciativa consistirà en el repartiment de 35.000 safates amb una cinta per a embolicar la mocadorà, que porten escrites en el fons les frases d’amor triades per a esta campanya.

La campanya té l’objectiu de dinamitzar la venda de productes típics de la festivitat de Sant Dionís en els comerços de la ciutat “un comerç de proximitat, de valencianía i d’amor, una bona oportunitat de redescobrir les pastisseries i forns de la nostra ciutat”, ha afirmat Galiana. En esta ocasió per a il·lustrar la campanya -creada pel dissenyador valencià Joan Quirós- s’han triat tres frases d’amor de tres valencians i valencianes de diferents èpoques: Ausías March; “Oh foll amor”, Vicent Andrés Estellés; “No hi havia a València dos amants com nosaltres”, i Mamen Monsoriu; “Crec en l’amor del verb crear”. Una campanya gràfica que ja es pot veure en els mupis de la ciutat.

Una altra de les iniciatives que s’han posat en marxa durant la campanya ha consistit a personalitzar amb vinils cinc bancs cedits pel servici de Parcs i jardins i el servici d’Urbanisme, en els quals apareixen diferents frases d’amor. Tal com ha explicat el regidor “hem personalitzat els bancs amb uns vinils, perquè la gent puga contar-nos les seues històries d’amor divers, perquè la festa de Sant Dionís no és només de les de parelles enamorades, sinó que és també la de l’amor d’un pare a una filla, d’un net a la seua àvia, un amor molt més gran que el d’altres festivitats. La idea de aquesta iniciativa és que la gent s’assega en el banc, seleccione una frase, la fotografie i l’envie a través de les seues xarxes socials amb l’etiqueta #VALÈNCIAENAMORADA”.