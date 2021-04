L’Ajuntament replanta i poda l’arbrat dels carrers de Jesuset de l’Hort i Crist de la Salut del Palmar

Print This Post

La Regidoria Devesa-Albufera pinta la barraca de la comunidat de pescadors a la Gola de Pujol

La Regidoria d’Ecologia Urbana ha renovat i millorat l’arbrat dels carrers Jesuset de l’Horta i Santíssim Crist de la Salut del Palmar, una renovació integral que pràcticament ha finalitzat. En total, s’han replantat 30 nous arbres i s’han podat i millorat els 57 restants. L’Ajuntament també ha repintat i adecentat la barraca de la Comunitat de Pescadors situada en la gola de Pujol. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que “el nou arbrat donarà ombra i farà que el passeig siga agradable i amable tant per als vianants com per als usuaris de les terrasses”.

Sergi Campillo ha afirmat que “s’han plantat 30 nous arbres, especialment tamarits i freixes, espècies adaptades al clima mediterrani”. El regidor ha destacat que “s’han hagut de llevar arbres vells perquè havien afectat el paviment i era inviable deixar-los perquè estaven morts i eren molt antics”.

Campillo ha destacat que l’alcalde del Palmar, Ernesto Peris, “ha treballat amb els tècnics de Jardineria i Urbanisme per determinar quins arbres plantar perquè els carrers afectats són els dos passejos llargs del Palmar, els que donen a les séquies, i volíem que foren passejos amb ombra, agradables i amables”. El vicealcalde creu que l’objectiu s’ha aconseguit i que “ara són vies agradables per a passejar i tindre una qualitat de vida adequada”.

En total, als carrers principals del Palmar s’han plantat 14 unitats de freixes (fraxinus ornus), 12 de tamarits (tamarix gallica) i altres quatre espècies més de freixes de fulla gran (fraxinus excelsior) i lledoners (Celtis australis), que es col·locaran en els pròxims dies. A més, s’han podat els 57 arbres preexistents, s’han abatut quatre unitats en mal estat i s’han retirat 27 soques. També s’han creat 12 nous escocells i s’han millorat els 18 preexistents.

LA BARRACA DE LA GOLA DE PUJOL

El vicealcalde, que ha estat acompanyat de l’alcalde del Palmar, Ernesto Peris, i de les representants de l’associació veïnal, Carmen Serrano i Cintia Sancanuto, ha visitat també la barraca de la comunitat de pescadors en la Gola de Pujol, que ha estat repintada i adecentada per l’Ajuntament. A més, el vicealcalde no descarta “abordar, en un futur, el seu projecte de rehabilitació”.

L’actuació sobre la barraca es produeix dos setmanes després que el vicealcalde es reunira telemàticament amb representants de la comunitat de pescadors, que li sol·licitaren que repintara la barraca.