L’Ajuntament resol el contracte per a la construcció del jardí de Benicalap per l’incompliment de l’adjudicatària

La Junta de Govern Local ha aprovat resoldre el contracte per a la construcció del jardí de l’avinguda Joan XXXIII de Benicalap per l’incompliment contractual de l’empresa adjudicatària, que no va destinar els mitjans tècnics i humans necessaris per realitzar les obres en el termini previst.

SEl Consell Jurídic Consultiu ha donat la raó a l’Ajuntament en este afer i l’equip de govern ha acordat rescindir el contracte per poder tornar a licitar les obres i adjudicar-les a una altra empresa.

El regidor ha explicat que el consistori va elevar al Consell Jurídic Consultiu la resolució del contracte per a la construcció del jardí de Joan XXIII perquè l’empresa no acceptava els motius de l’Ajuntament per rescindir-lo.

L’Ajuntament, a més, ha acordat confiscar la garantia definitiva de 13.121’13 euros constituïda, procedir a la liquidació del contracte i valorar la possible concurrència de la prohibició de contractar amb administracions públiques per part de l’empresa incomplidora així com la possible indemnització pels danys i perjuís causats.