L’Ajuntament restaura la pèrgola de l’Albereda perquè torne a acollir concerts i activitats culturals

Lluïsa Notario recorda que “ja s’han invertit 4 milions d’euros i s’han intervingut 21 immobles relacionats amb el passat”

La pèrgola de l’Albereda, que es va construir a principis del segle XX per a acollir els concerts de la Banda Municipal serà objecte d’una restauració “per a pal·liar el seu deteriorament per falta d’ús i per a habilitar-la per a acollir diferents activitats culturals”. L’Ajuntament ha adjudicat estes obres que, amb un import de 42.000 euros, s’executaren en uns dos mesos i se centraran en la zona interior d’esta construcció urbana. “Es tracta d’una segona intervenció, que completarà una primera que es va fer en 2005, amb la finalitat de recuperar el patrimoni de la ciutat”, tal com ha explicat la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, qui ha recordat que “des de l’any 2015 i en el marc del Pla de Rehabilitació d’edificis amb valor patrimonial i social ja s’han invertit 4 milions d’euros i s’han intervingut 21 immobles relacionats amb el passat de la ciutat”.

La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha explicat que aquesta construcció circular, dissenyat l’any 1920 per a la celebració de concerts de la Banda Municipal a l’aire lliure, lamentablement, s’havia anat deteriorant amb el pas dels anys; i ha recordat que en 2005 ja es va haver de fer una primera intervenció. “Actualment, este espai lúdic torna a estar en desús, la qual cosa ha provocat un fort deteriorament, especialment, a l’interior de l’edificació”, ha aclarit.

“La seua recuperació, aprovada amb el pla DECIDIM 2020, compta amb el suport de la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la ciutat de València, i contempla, a instàncies del personal tècnic, diferents treballs com la neteja i eliminació de brutícies, grafitis i fongs, la restauració dels elements metàl·lics existents com a baranes o reixes de finestres, o la retirada d’elements impropis afegits com a grapes, tacs, ancoratges metàl·lics”, ha detallat Lluïsa Notario, qui així mateix ha indicat que l’obra contempla la pintura general exterior i interior de l’edifici així com la substitució de fusteries interiors de fusta. L’edil també ha destacat que, a més, este projecte no requereix honoraris de direcció per estar redactat per un tècnic municipal que s’encarregara d’exercir de direcció facultativa durant l’execució”.