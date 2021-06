L’Ajuntament ret homenatge a les persones majors víctimes de la COVID19

Connect on Linked in

La regidora d’Envelliment Actiu, Pilar Bernabé, ha participat en els actes commemoratius de la celebració del Dia Internacional de Conscienciació contra el Maltractament a les Persones Majors, que ha tingut lloc en l’Hemicicle municipal. En l’acte, convocat per la regidoria, ha participat la futura Defensora del Major de la ciutat, Asunción Pérez Calot així com els presidents dels centres de persones majors de la ciutat de València. “De tots els anys que porta celebrant-se, mai ha tingut més rellevància ni ha sigut més necessari fer-ho que enguany, després de la pitjor pandèmia mundial de la nostra història recent”, ha afirmat la regidora.

L’acte ha començat amb un minut de silenci en record de totes les persones majors que han perdut la vida a causa de la covid-19. Posteriorment Bernabé ha recordat les dificultats que este col·lectiu ha patit en els pitjors moments de la crisi sanitària, ”hem vist, escoltat i fins i tot s’ha deixat entreveure que les vides dels majors que es perdien eren menys dramàtiques pel fet de ser ancians. Hem vist com a vegades fins i tot, s’ha aïllat a les persones majors en residències, donant ordres fins i tot de no traslladar-les a hospitals.”

A continuació Bernabé ha reivindicat “el paper actiu i enriquidor de les persones majors en la nostra societat”, ha fet una crida perquè “la societat en el seu conjunt siga més justa i integradora amb les persones majors”. Segons Bernabé “les persones majors aporteu maduresa, sou productives i fins i tot contribuïu amb les vostres pensions a mantindre l’estabilitat familiar en temps de crisi com esta”.

El professor Omar Cauli, director de la Càtedra d’Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu de la Universitat de València, ha defensat la necessitat de “evitar i denunciar no sols el maltractament físic, sinó també l’econòmic i el psicològic”, i ha llegit un decàleg de bones normes per al bon tracte a les persones majors, en el qual s’establixen uns eixos des dels quals la societat ha de treballar per a millorar el benestar d’estes persones, eixos com el respecte, la inversió econòmica i les polítiques socials o l’accés a les noves tecnologies.

Per a finalitzar l’acte, Bernabé, ha reivindicat “enfront del maltractament i l’abús, el bon tracte”, i ha destacat el treball que des de la regidoria d’Envelliment Actiu s’està fent, permetent als majors participar activament en les decisions que tenen a veure amb les seues condicions de vida. ”Per això tenim els òrgans de participació com el Consell de Persones Majors o la pròpia Assemblea de presidents, i hem reforçat durant la pandèmia els nostres programes d’ajuda als majors com el de tele assistència, el programa ‘menjar a casa’ o el d’ajuda a domicili”, ha subratllat la regidora.